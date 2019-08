Su Ilva e Alitalia distanze siderali tra 5 Stelle e Pd

L’«immunità» fu introdotto con il governo Renzi e il Pd in Parlamento ha battagliato senza esclusione di colpi per reintrodurla in forma piena, come da versione originaria, con emendamenti al decreto crescita che sono stati poi respinti. Si sono sprecate le accuse di irresponsabilità nei confronti di Di Maio e dei Cinque Stelle. Critiche sul tema specifico dell’immunità ma anche sulla gestione dei rapporti con l’azienda, che a luglio ha avviato la cassa integrazione per circa 1.400 lavoratori di Taranto.

Su quest’ultimo punto, il 2 luglio, la senatrice Pd Teresa Bellanova dichiarava: «Dinanzi alle decisioni dell’azienda Di Maio non doveva sprecare 25 giorni senza convocare le parti, permettendo praticamente da ieri all’azienda di avere mano libera sulla cassa integrazione anche senza accordo con i lavoratori». Di fronte alle critiche sollevate dai sindacati in audizione alla Camera, all’inizio di agosto la deputata Sara Moretto definiva Di Maio «sbruffone» : «Il problema è proprio che il Governo non sta lavorando. E non è un caso che proprio oggi nel corso dell’audizione alla Camera tutti i sindacati siano stati uniti nel sottolineare l’inerzia e le incertezze dell’azione del governo.

Per tornare al tema dell’immunità, la distanza tra i due partiti emerge in modo plastico dalle dichiarazioni del ministro del Sud Barbara Lezzi, fornite poco prima che il governo si decidesse a riproporre, in versione rivista, la norma con il famoso decreto approvato «salvo intese». Erano i giorni in cui la Lega si produceva in un forcing continuo per ripristinare l’immunità, a partire dal viceministro all’Economia del Carroccio Massimo Garavaglia. «Forse ci starà pensando lui. Noi siamo il governo del cambiamento, non porteremo avanti la politica di Renzi» chiudeva tranchant il ministro grillino, tra i grandi sostenitori della chiusura dell’Ilva nel periodo della scorsa campagna elettorale.

Lo schema del governo uscente su Alitalia: a che punto siamo

Atlantia, dopo lunghe meline e dichiarazioni contrastanti dei Cinque Stelle, è stata scelta lo scorso 15 luglio dal cda di Fs come partner per far parte della futura Newco insieme alla compagnia americana Delta e al ministero dell’Economia). Nello schema dei grillini il blocco pubblico - Fs e Mef - dovrebbe avere la maggioranza. Ipotesi - almeno finora - contrastata dal Pd come un’intollerabile nazionalizzazione.