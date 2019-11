Ilva, Gualteri: ingresso Cdp non è escluso. Martedì il vertice Conte-Mittal

Nelle ultime ore si è parlato molto di schema negoziale che Conte vorrebbe proporre a Mittal: una riduzione del canone per il fitto degli impianti, un aumento della cassa integrazione per fronteggiare il mercato dell’acciaio in caduta, un nuovo scudo penale sul piano ambientale inteso però come norma di carattere generale e non specifico per ArcelorMittal, sino ad arrivare ad un riassetto della compagine societaria con l’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti.

Quei trust a Jersey. La vera storia di Lakshmi Mittal

Il versante politico

Ma con una intervista al “Fatto Quotidiano”, Conte sembra però rettificare la linea e dice: «Soltanto se Mittal cambiasse idea a venisse a dirci che rispetterà gli impegni previsti dal contratto – cioè produzione nei termini previsti, piena occupazione e acquisto dell’ex Ilva nel 2021 – potremmo valutare una nuova forma di scudo». Peraltro, come lo stesso premier ha ammesso a Taranto, nella visita di venerdì, il problema, adesso, non sembra essere più tanto lo scudo – sul quale, oltretutto, bisognerebbe superare la forte opposizione dell’M5S a partire dai parlamentari pugliesi – quanto l’insostenibilità del piano industriale alla luce della crisi.

Sempre sul versante politico-istituzionale, in programma l’11 novembre anche un confronto tra il premier, il ministro Patuanelli e i parlamentari pugliesi pentastellati relativo alla questione ArcelorMittal, scudo compreso. La cui reintroduzione viene sollecitata anche dai partiti di opposizioni oltreché dalle forze di maggioranza come Pd e Italia Viva.



Il fronte giudiziario

Non meno intenso è il fronte giudiziario dove l’amministrazione straordinaria di Ilva si accinge a contrastare il recesso con un ricorso cautelare urgente, ex articolo 700, al Tribunale di Milano affermando che non c’è alcun presupposto, neppure ipotetico, sia di diritto che di fatto, perché Mittal molli tutto. E invece nell’atto di citazione che Mittal ha fatto verso i commissari arriva persino a chiedere al Tribunale di Milano l’annullamento del contratto per dolo, citando la storia dell'altoforno 2 e accusando i commissari di non aver detto la verità sullo stato dell'impianto di cui si teme lo stop per l'intervento della Magistratura.



In fabbrica apparente clima di tregua. Mentre l’agitazione è tutta nell’indotto, dove da oggi le aziende – le cui fatture scadute, per un importo complessivo di vari milioni, non sono state ancora pagate da Mittal – faranno partire le lettere di messa in mora dell’azienda mentre crescono le richieste di cassa integrazione per il personale. Mittal, infatti, oltre a non pagare, ha fermato anche ordini e lavori verso le imprese.