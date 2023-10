Ilva, l’accusa di Invitalia ad ArcelorMittal: «All’oscuro delle vostre azioni»

Intervenute anche fonti di Palazzo Chigi ma per chiarire, in rapporto al ruolo di Fitto sul dossier, che «all’interno di un lavoro di squadra riguardante la vicenda ex Ilva di Taranto, il contributo del ministro Fitto, in relazione alle sue specifiche responsabilità (Coesione, Pnrr, Affari europei), è condiviso e concordato con il Governo. E che non mancheranno - come non sono mancate finora - le necessarie interlocuzioni con tutti i soggetti a vario titolo interessati».

Intervento anche da Invitalia per precisare che «la richiesta di chiarimenti e informazioni riguarda la corretta governance della società. Nello specifico - si sottolinea - la richiesta di chiarimenti e verifiche avanzata riguarda la messa a disposizione di documentazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di Acciaierie, nonché alcune recenti scelte aziendali non condivise». «In alcun modo», dice Invitalia, c’entrano «la collaborazione e il lavoro comune che si sta portando avanti con le istituzioni e in particolare con il Governo, che prosegue costantemente nello sforzo di giungere a una soluzione positiva».

Intanto resta molto critica la situazione complessiva dell’azienda e il Governo si è impegnato a dare entro il 7 novembre una risposta sull’esito dei negoziati con Mittal, finalizzati ad accertare se la multinazionale vuole o meno investire nel rilancio del gruppo accanto al pubblico.





