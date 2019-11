Ilva, verso l’incontro Conte Mittal: tutte i nodi e le opzioni di Andrea Gagliardi

(ANSA)

Da giorni il premier Conte tesse sottotraccia la tela della trattativa, lasciando a Patuanelli il compito di tenere alta la pressione su ArcelorMittal con le dichiarazioni più dure. Se in questi giorni non si concretizzerà l'accordo, il governo sarebbe anche pronto a valutare un'uscita concordata ma facendo pesare quelle che ritiene delle gravi violazioni commesse dall'azienda, ed oggetto tra l'altro delle ipotesi al vaglio della magistratura. In caso di uscita di scena dei Mittal il piano di emergenza passerebbe comunque per la gestione commissariale sotto lo Sviluppo economico e per un prestito ponte dello Stato. In entrambi i casi, accordo o fallimento del dialogo, la convinzione maturata a Palazzo Chigi è che il ripristino dell'immunità legale si renderà necessaria come condizione minima per procedere. Questi i principali nodi