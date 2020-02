Ilva verso la pace giudiziaria ma incertezze sull’assetto futuro Entro il 28 febbraio La soluzione definitiva entro novembre di Domenico Palmiotti

È in arrivo un nuovo accordo tra ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria, tra gestore in fitto e proprietà degli impianti. Gli avvocati delle parti hanno sostanzialmente definito il testo ed entro fine mese ci saranno le firme in calce.

Se il 12 febbraio scorso uno dei tre commissari Ilva, Alessandro Danovi, convocato per un’audizione alla Camera (commissioni Attività produttive e Ambiente) insieme ai colleghi Francesco Ardito e Antonio Lupo, parlava ancora di esito incerto e manifestava molta prudenza, il 25 febbraio questa incertezza non c’è più. In verità, è già scomparsa da qualche giorno e quindi entro il 28 febbraio l’intesa si firmerà. Ma quale intesa? L’unico dato certo è che l’intesa sgombra il campo in via definitiva dai ricorsi che ArcelorMittal da un lato e Ilva in amministrazione straordinaria dall’altro hanno presentato lo scorso novembre al Tribunale di Milano.



Verso il ritiro dei ricorsi al Tribunale Milano

Firmato il nuovo accordo, nell’udienza del 6 marzo, a Milano, ArcelorMittal ritirerà infatti l’atto di citazione verso i commissari Ilva - atto che esplicita la volontà di recesso della società dal contratto di fitto - e altrettanto farà Ilva in amministrazione straordinaria con il ricorso cautelare urgente contro ArcelorMittal. Anche se, si osserva, nel momento in cui il gestore in fitto revocherà l’atto di citazione, di fatto decadrà il ricorso presentato dalla proprietà impianti in opposizione. Sarà pace giudiziaria, quindi, dopo tre udienze celebrate a Milano solo per disporre l'aggiornamento ad una data successiva. Era stato così, infatti, il 27 novembre, quando - in previsione di un negoziato, auspicato ma non ancora formalmente avviato - le parti chiesero e ottennero dal giudice il rinvio al 20 dicembre. E poi dal 20 dicembre si andò al 7 febbraio sia per vedere l’esito del Tribunale del Riesame di Taranto per l’altoforno (e il Riesame il 7 gennaio, accogliendo il ricorso di Ilva, ha scongiurato lo spegnimento dell'impianto), sia per impiegare tutto gennaio nella trattativa sulla “nuova” Ilva. Infine dal 7 febbraio si è andati al 6 marzo - ultimo rinvio - per dar modo alle parti di lavorare meglio sull’intesa. Che ora c’è, ma che produce l’unico, vero risultato di rimuovere il conflitto giudiziario perché l’assetto futuro della fabbrica è sì delineato ma ancora da costruire nel merito.



Il futuro da costruire

Un passo avanti rispetto agli accordi parziali di questi mesi ma non ancora il quadro definitivo. Nel senso che è ormai acclarato che la “nuova” Ilva vedrà l'ingresso dello Stato e che ci sarà una newco per la produzione dei preridotto di ferro, semilavorato per alimentare i nuovi forni elettrici. Inoltre, sarà modificato lo schema produttivo dello stabilimento attraverso un mix tra forni elettrici e altiforni tradizionali e il canone di fitto di ArcelorMittal sarà per ora ridotto e la parte “scontata” corrisposta in seguito dal gestore dell'impianto. Tuttavia, per ciascuno di questi aspetti, così come per gli altri, la soluzione definitiva deve ancora essere messa a punto. Avverrà entro novembre. Un punto abbastanza chiaro è che se le condizioni dell'accordo venissero meno e non ci fosse il nuovo investitore pubblico, ArcelorMittal potrebbe ritirarsi dall'ex Ilva entro novembre. E se prima il ritiro non era valutabile in termini di sviluppi giudiziari (azioni di rivalsa) e di costi economici (risarcimento danni), adesso, invece, ArcelorMittal sa che tirarsi fuori costa 500 milioni: 400 cash e 100 di magazzino. Un costo definito insomma. Questo ha fatto insorgere i sindacati, per i quali questi mesi di trattativa non hanno prodotto nulla di concreto se non un ennesimo rinvio e la possibilità per ArcelorMittal di disimpegnarsi.



Vera partita entro novembre