Ilva paga primi indennizzi ai proprietari delle case danneggiate da inquinamento

Un’attesa lunghissima. Che parte dalle cause promosse contro l’Ilva per i danni inferti da polveri e inquinamento a interi condominii del rione Tamburi, il quartiere di Taranto a ridosso della fabbrica, e sfocia nel 2005 nella sentenza che riconosce il getto pericoloso di cose. Ma prima che i proprietari degli immobili interessati ottenessero i primi indennizzi, corrisposti in questi giorni da Ilva in amministrazione straordinaria, società proprietaria degli impianti, sono dovuti trascorrere molti altri anni spesi in un’estenuante battaglia legale.

3,5 milioni per 240 appartamenti

Le somme accreditate agli interessati rientrano in un importo complessivo di 3,5 milioni di euro, frazionato su 240 appartamenti per un totale di 415 domande istruite da Ilva in amministrazione straordinaria e presentate al ministero delle Imprese che le ha vagliate con una commissione. Dopodiché lo stesso Mimit ha assegnato a Ilva in amministrazione straordinaria su un conto ad hoc l’intero fondo dal quale sono stati fatti i pagamenti.

Il fatto che gli immobili risarciti siano 240 e le domande 415 viene spiegato con la presenza di una doppia domanda in caso di appartamento cointestato, marito e moglie, che hanno avuto ciascuno il 50 per cento dell’importo spettante.

Le somme erogate da 5mila a 30mila euro

Gli indennizzi vanno da un minimo di 5mila euro a 30mila, che è l’importo massimo erogabile. Il calcolo delle somme è stabilito da criteri, frutto di una serie di udienze al Tribunale di Milano, criteri che hanno dato luogo ad un accordo transattivo tra procedura di Ilva in amministrazione straordinaria e creditori ricorrenti.

Ulteriori risorse per il 2024 e il 2025

Oltre ai 3,5 milioni erogati in quest’anno, ce ne sono 4,5 per il 2024 e altrettanti per il 2025 per soddisfare altre domande sempre con la stessa motivazione. Le somme per i risarcimenti rientrano in un fondo specifico inserito nella legge di Bilancio per il 2023 su emendamento del deputato pugliese Ubaldo Pagano del Pd, mentre il regolamento del Mimit è stato pubblicato lo scorso febbraio sulla Gazzetta Ufficiale a seguito di un precedente provvedimento. I risarcimenti erano infatti previsti già dal 2021 ma tutto poi è slittato mancando le norme attuative.