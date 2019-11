Ilva, dalla riduzione del canone affitto allo scudo penale: i 4 punti principali della trattativa di Andrea Carli

(Epa)

Il secondo round tra il governo e la multinazionale dell’acciaio ArcelorMittal sarà probabilmente martedì 12 novembre, dopo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrà incontrato i parlamentari pugliesi dei Cinque Stelle per discutere del dossier ex Ilva, e in particolare dell’ipotesi, particolarmente invisa ai pentastellati, di un scudo penale per i vertici. La trattativa tra il premier da una parte e i vertici di ArcelorMittal dall’altra dovrebbe concentrarsi su alcuni punti: riduzione canone d’affitto, altoforno due, esuberi e, naturalmente, scudo fiscale. A Taranto la fabbrica già lavora a regime ridotto. I lavoratori attendono di capire come andrà a finire la partita. Per Conte l’ipotesi della nazionalizzazione è l’ultima spiaggia: l’obiettivo è convincere ArcelorMittal a rimanere a Taranto. La trattativa è sul filo di lana