Ilva, ultime ore per non spegnere l’altoforno 2 e salvare Taranto Il rinvio dello spegnimento appeso all’imminente decisione del magistrato. l giudice del dibattimento si esprimerà entro giovedì 12 dicembre di Domenico Palmiotti

3' di lettura

Resta in bilico il futuro dell’altoforno 2, uno dei tre attualmente operativi nell’ex Ilva di Taranto. In bilico tra nuovo sequestro senza facoltà d’uso, e quindi spegnimento, e prosecuzione dell’attività per consentire gli ulteriori lavori di messa a norma.

La decisione

Mancano ormai pochissimi giorni alla decisione del giudice del dibattimento, Francesco Maccagnano, attesa tra l’11 e il 12 prossimi, ma, alla luce di alcune vicende preliminari, fonti vicine al dossier parlano di aria non positiva riferendosi alle valutazioni di Ilva in amministrazione straordinaria.

La quale non escluderebbe un parere negativo della Magistratura circa la proroga chiesta per completare la predisposizione di sicurezza, tant’è che avrebbe cominciato a studiare le mosse per il Tribunale del Riesame.

Dove verrebbe impugnato un eventuale parere negativo sulla proroga, rispetto all’attuale scadenza del 13 dicembre prossimo, da parte di Maccagnano. I tempi sono strettissimi e già lunedì si capirà meglio l’evolversi della situazione visto che per quel giorno è atteso il parere della Procura, col sostituto Antonella De Luca, prima che si pronunci Maccagnano.

Pessimismo

A indurre al pessimismo - la vicenda è gestita da Ilva in as in quanto proprietaria degli impianti - è la relazione consegnata all’autorità giudiziaria dal custode giudiziario dell’area a caldo del siderurgico, Barbara Valenzano. In sostanza, Valenzano dà atto a Ilva di aver depositato l’analisi di rischio sull’altoforno 2 entro la scadenza, evidenzia che una serie di procedure operative per rendere il lavoro più sicuro sono state adeguate, ma riscontra pure che le stesse non sono poi state messe in pratica.