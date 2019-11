«Ima alleata con il Mit a Boston per la manifattura del futuro» «Dobbiamo essere aperti a nuove alleanze per integrare tecnologie». «Target del 2019 confermati e manteniamo un obiettivo di crescita per il futuro» di Alberto Grassani

Al vertice di Ima. Il presidente e amministratore delegato, Alberto Vacchi (Imagoeconomica)

Ima raccoglie i primi frutti importanti dalla collaborazione nella ricerca con il Mit di Boston, parte di una rete di collaborazioni sul territorio americano. La partecipata InkBit, spin-off del Massachusetts institute of technology e prima startup a realizzare una stampante 3D con intelligenza artificiale, ha chiuso ieri un nuovo round di finanziamento da 12 milioni che ha portato nel capitale Statasys e Dsm, rafforzato la presenza di Ocado, 3M e Saint-Gobain. Insomma, il progetto di stampa tridimensionale su cui ha puntato Ima nel 2017 sta attirando l’interesse di chi la stampante 3D l’ha inventata. Per il gruppo guidato da Alberto Vacchi è solo uno dei trampolini da cui potrà partire un nuovo salto tecnologico. Di certo la nuova stagione di crescita della multinazionale di macchine per l’impacchettamento avrà come volano le tecnologie che il gruppo sta costruendo in America, monitorando e finanziando centri di ricerca e di innovazione per il manifatturiero negli Stati Uniti.

La storia della multinazionale, di cui Vacchi è presidente e amministratore delegato, dice che dall’innovazione e dall’integrazione di tecnologie sono nati i numeri della crescita record. Vent’anni fa Ima era un’impresa sana, in crescita, ma di taglia media: 15 milioni di profitti con 240 milioni di ricavi. Nel 2009, in piena recessione mondiale, fatturato e redditività erano già raddoppiati e, dopo un decennio, ancora moltiplicati. Questa volta per tre.

Una trasformazione industriale fatta di acquisizioni, ricerca e internazionalizzazione che nell’ultimo bilancio ha portato i ricavi a 1,5 miliardi e gli utili a 125 milioni. «Per quest’anno sono confermati i target di 1,6 miliardi di ricavi e di 290 milioni di ebitda - spiega Alberto Vacchi - e abbiamo un obiettivo di crescita che vogliamo mantenere anche in futuro».

Qual è la strategia della vostra collaborazione con il Mit di Boston?

Noi abbiamo attivato un osservatorio per capire nel mondo dove sono le aree più interessanti per innovare le tecnologie e negli Usa stiamo operando a Boston, Washington, e nella Silicon Valley. Con il Mit abbiamo attivato una collaborazione per avere la possibilità di conoscere in tempo reale le ricerche di laboratorio che ci interessano. Siamo diventati membri dell’Industrial Liaison Program, che ci permette di accedere direttamente a dipartimenti e professori per uno scambio di idee sulle tecnologie che rivoluzioneranno il mondo del manufacturing.