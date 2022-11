Imballaggi: Bruxelles lancia proposta regolamento su riciclo e riuso. Industria Ue contraria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riciclo e riuso: è su questi due livelli che la Commissione europea propone di agire con un nuovo regolamento per limitare il ricorso agli imballaggi attraverso la promozione di imballaggi multiuso per sostituire gli imballaggi in plastica monouso; divieti di alcuni tipi di imballaggi dispendiosi, la maggior parte dei quali è plastica monouso (mini imballaggi per hotel monouso per shampoo, imballaggi raggruppati di lattine per bevande, imballaggi monouso in ristoranti e caffè); tassi obbligatori di inclusione di plastica riciclata nei nuovi imballaggi in plastica; obiettivi obbligatori per le aziende per garantire che parti dei loro prodotti siano fornite in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili.

Bruxelles ha presentato oggi la proposta di regolamento, che da tempo è al centro di allarmi in alcuni paesi e, in particolare, in Italia – paese leader nel settore del riciclo – perché, questa l'accusa alla Commissione, si preferirebbe il riuso dei materiali al riciclo. Tra le contestazioni la scelta Ue di procedere con un regolamento, con il quale vengono rese immediatamente applicabili le norme che, in ogni caso, saranno oggetto di negoziato tra Consiglio e Parlamento Ue.

Tre obiettivi principali

Le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio hanno tre obiettivi principali. In primo luogo, prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio: ridurne la quantità, limitare gli imballaggi non necessari e promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili. In secondo luogo, promuovere il riciclaggio di alta qualità (cosiddetto “circuito chiuso”): rendere tutti gli imballaggi sul mercato riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030. Infine, indica Bruxelles, ridurre la necessità di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante per le risorse secondarie materie prime, aumentando l’uso di plastica riciclata negli imballaggi attraverso obiettivi obbligatori. «L’obiettivo principale è ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% entro il 2040 pro capite per Stato membro, rispetto al 2018», è scritto nei documenti pubblicati oggi. Ciò porterebbe a una riduzione complessiva dei rifiuti di circa il 37% rispetto a uno scenario senza modifiche della legislazione. Questo avverrà «sia attraverso il riutilizzo che il riciclaggio». L'obiettivo sarà raggiunto progressivamente, 5% di riduzione entro il 2030 e 10% entro il 2035.

Per favorire il riutilizzo o la ricarica degli imballaggi, che è diminuito drasticamente negli ultimi 20 anni, le aziende dovranno offrire una certa percentuale dei loro prodotti ai consumatori in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili, ad esempio bevande e pasti da asporto o consegne di e-commerce. Ci sarà anche una certa standardizzazione dei formati degli imballaggi e una chiara etichettatura degli imballaggi riutilizzabili.

I divieti

Per affrontare gli imballaggi chiaramente non necessari, alcune forme di imballaggio saranno vietate, ad esempio imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati all’interno di ristoranti e caffè, imballaggi monouso per frutta e verdura, flaconi di shampoo in miniatura e altri imballaggi in miniatura negli hotel.