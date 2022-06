Imballaggi: nuovi obblighi per esportare in Germania

Il primo obbligo è relativo all’iscrizione nel registro centrale tedesco per i produttori di imballaggi, “Lucid”. Un’iscrizione che può essere effettuata online. L’adeguamento è stato deciso nel 2021, è entrato in vigore a gennaio 2022 ma solo dal 1° luglio sarà necessaria l’iscrizione al registro. La seconda condizione per esportare in regola con la VerpackG - nonché pre-condizione per entrare nel Lucid - è avere in essere un contratto di smaltimento degli imballaggi. In Germania ci sono ben 11 sistemi duali di smaltimento, in concorrenza tra loro.

La documentazione richiesta

Molte aziende tedesche in questo periodo stanno chiedendo ai propri fornitori di dimostrare di essere in regola con gli adempimenti di legge. «È chiaro che si pone un tema di informazione e di assistenza anche per tutte le imprese italiane che operano in Germania, e che non hanno contatti con AHK Italien - conclude Bellotti - per evitare che nei prossimi mesi incorrano nelle sanzioni previste. Le richieste di assistenza, del resto, sono aumentate sensibilmente, e abbiamo programmato, anche in cooperazione con Confindustria, diverse occasioni di divulgazione sulla nuova normativa, come webinar e incontri».