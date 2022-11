Imballaggi, scontro in Europa sulle regole di riciclo

La collocazione del Bel Paese

Come si colloca l’Italia in questa divisione fra produttori verdi ed eco-consumatori? L’Italia povera di materie prime e forte trasformatrice ha sempre fatto di necessità virtù e ha sempre sviluppato il riciclo. I dati del consorzio nazionale imballaggi Conai, ma anche dei sistemi indipendenti di raccolta e riciclo, dicono che il riutilizzo degli imballaggi è praticato in tutti i casi in cui ha senso logistico, economico o ambientale ma l’Italia è il Paese a maggiore efficienza nel rigenerare in nuove materie prime i materiali usati. Se si somma al riciclo anche il recupero energetico, il totale di imballaggi sottratti in Italia alla discarica è pari all’83,7%.

Non basta ancora, dalla Liguria alla Sicilia ci sono larghe aree d’Italia che seppelliscono i rifiuti in discarica. Dal 2014 il quantitativo degli imballaggi prodotti e immessi al consumo è cresciuto di circa l’11% e nel frattempo l’Italia è arrivata a riciclare nel 2021, già un anno fa, quel 70% che l’Europa ha indicato per il 2030, fra 8 anni.