Imbarco record a Genova: prende il largo la maxi turbina Ansaldo Il nuovo impianto alimenterà il ciclo combinato Edison a Marghera Levante

È stato completato con successo presso le aree di Cornigliano del porto di Genova l’imbarco della turbina Monte Bianco prodotta da Ansaldo Energia e destinata al porto di Marghera. L’arrivo a destinazione, condizioni meteo permettendo, è fissato per domenica 13 dicembre 2020. Questa turbina è stata interamente prodotta negli stabilimenti Ansaldo Energia di Genova azienda leader nel settore ed è considerata la più potente e performante mai realizzata in Italia. In totale la turbina pesa 578 tonnellate e ha una lunghezza di quasi 13 metri.

«Ci riempie di orgoglio poter collaborare con Ansaldo Energia nell’organizzare il viaggio di questo prodotto così significativo per l’intero Paese e con Fagioli, società di engineering leader nei trasporti, movimentazioni speciali, sollevamenti e spedizioni, che ha deciso di assegnare a noi il trasporto via mare di questa importante unità» afferma Maurizio Gozzi, titolare di Hb Shipping.

Il viaggio avverrà con la nave «Happy River» dell’armatore olandese BigLift Shipping, nave in grado di sollevare sino a 800 tonnellate. Insieme alla GT36,verrà imbarcato anche il relativo “diffusore”, un componente a valle della turbina stessa, del peso di 110 tonnellate.

La nuova turbina alimenterà il nuovo ciclo combinato Edison a Marghera Levante, che sarà l’impianto termoelettrico più efficiente d'Europa, avrà una potenza elettrica complessiva di 780 MW e un rendimento energetico pari al 63%, il più alto reso disponibile oggi dalla tecnologia. Questo si traduce in un abbattimento delle emissioni specifiche di CO2 del 40% rispetto alla media dell'attuale parco termoelettrico italiano e di quelle di ossidi di azoto (NOX) di oltre il 70%. L’impianto entrerà in esercizio nel 2022.