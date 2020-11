Immaginare gli spazi per il lavoro del futuro

Con un fatturato di 17,6 milioni di euro nel 2019 (erano 15,8 milioni nel 2018) e grazie a un Cagr di oltre il 16% è tra le 400 aziende italiane che hanno avuto maggiore impulso nel triennio 2015/2018 secondo la classifica stilata da Il Sole 24 Ore e Statista. E che si riconferma nel triennio 2016-2019.

Una comunità di professionisti giovane, aperta e internazionale che si compone di circa 300 persone tra architetti, ingegneri, designer, specialisti della comunicazione, con un’età media che sfiora i 35 anni e provenienti da 17 nazionalità diverse.

Il Covid sta già cambiando la domanda di progettazione? E in che modo?

«Lo ha già cambiato – ha spiegato l’amministratore delegato Franco Guidi –. In una prima fase è stato necessario adattare gli spazi alle esigenze urgenti di distanziamento sociale e sicurezza. Oggi, dopo mesi di smart working, c’è una grande “voglia” di rientrare in ufficio, perchè gli spazi di casa non sempre sono adeguati. Anche dopo la pandemia certe nuove abitudini rimarranno. Il lavoro a distanza diverrà un tassello strutturale assieme a un ritorno in ufficio e le aziende stanno già ripensando i propri spazi. Alcune li diminuiranno (e molti proprietari di immobili dovranno investire per rendere gli spazi più “flessibili” a ospitare magari più di un soggetto). Altre creeranno spazi di coworking, socialità, aggregazione in sicurezza, perchè l’ufficio sia luogo di confronto e creatività. Già oggi – ha concluso Guidi – ci viene chiesto di ripensare l’acustica delle sale riunioni per sentire meglio anche chi è collegato in piattaforme da remoto».