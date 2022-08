Immagini senza confini: un'estate da ricordare e da postare

Mini 3 Pro di DJI, da 839 euro, su dji.com.

Vi piacerebbe guidare un drone che pesa meno di una pesca? L'ultima fotocamera aerea firmata DJI racchiude caratteristiche interessanti in 249 grammi. Numero cruciale perché in Italia i droni sotto i 250 grammi si possono guidare senza patentino (la batteria standard dura 34 minuti, per un'autonomia maggiore ne serve una più grande che aumenta il peso totale). Le dimensioni contenute dei sensori di rilevamento ostacoli e le funzioni avanzate per catturare immagini distinguono Mini 3 Pro : la sua fotocamera scatta fino a 48 MP e gira video fino a 4K. In più, grazie alle ali pieghevoli, sta in una tasca. Consiglio la versione con il nuovo radiocomando DJI con schermo LCD.

SPAZIO AI VIDEOMAKER

Lumix GH6 di Panasonic, 2.199 euro, su panasonic.com.

Versatile ma compatta, perfetta per foto e video, con un prezzo ragionevole. La Lumix GH6 di Panasonic arriva cinque anni dopo l'amatissima GH5, ed è una mirrorless nel complesso leggera, costruita intorno a un robusto sensore da 25 MP. Offre un'ottima stabilizzazione dell'immagine e una messa a fuoco automatica davvero notevole nelle riprese statiche. I più la apprezzeranno per le capacità video potenziate. La frequenza dei fotogrammi è elevata e ha un'ampia gamma di modalità per i formati Full HD, 4K, 5.7K e Apple ProRes (unica pecca: la registrazione video Raw interna non è supportata e a qualcuno potrebbe mancare).