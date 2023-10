Immanuel Kant e le contraddizioni della meritocrazia

Una competizione che le prerogative di nascita non possono in alcun modo falsare. E, infatti, continua ancora il filosofo “Nessuno può dare in successione la prerogativa di ceto che egli possiede nel corpo comune ai suoi discendenti, quasi fosse qualificato per nascita al ceto dei signori, né può impedire a tale suddito, con la costrizione, di riuscire con il proprio merito ai più alti gradi della gerarchia sociale”.



Fortuna come fonte di opportunità

La difesa assoluta dall’interferenza dei privilegi di nascita della possibilità di crescita e di sviluppo dei talenti individuali si indebolisce e diventa ambigua, però, quando Kant cerca di farla coesistere con due elementi fondamentali del suo sistema liberale e cioè l’ereditarietà della proprietà e, più in generale, la legittimità delle differenze generate dalla “fortuna”. Come abbiamo visto, accanto al talento e all’impegno, si fa riferimento esplicito alla fortuna come ad una fonte di opportunità che è giusto sfruttare per emergere e raggiungere i più alti gradi della gerarchia sociale.

Nel particolare, una manifestazione di tale fortuna, è la lotteria della nascita. Se è vero che i privilegi non possono essere trasmessi per via ereditaria, tutto il resto, invece, può essere ereditato. Ogni cosa che “in quanto proprietà, può essere acquistato e anche alienato, e che così può produrre in una serie di discendenti una considerevole diseguaglianza di condizioni tra i membri del corpo comune (del salariato e dell’affittuario, del proprietario terriero e del servo agricoltore, ecc.)”.

L’ereditarietà della ricchezza e delle proprietà, dunque, anche se capaci di generare la più grande disuguaglianza non può essere in alcun modo limitata. Solamente, si premura di puntualizzare Kant, tali diseguaglianze non possono impedire che tutti i cittadini “quando il loro talento, la loro operosità e la loro fortuna glielo rendano possibile, abbiano la possibilità di sollevarsi alle medesime condizioni”. Mentre l’ereditarietà dei privilegi di ceto rappresenta per il filosofo tedesco un potenziale rischio per la libertà e l’uguaglianza delle opportunità, la trasmissione intergenerazionale delle diseguaglianze economiche, invece, non pone nessun problema, come se da queste non derivassero diseguaglianze di potere capaci di generare una compressione negli spazi di libertà dei ceti più umili e limitazioni nel godimento reale di una condizione di parti opportunità.

Su questo punto, ha fatto notare propriamente lo storico Anthony La Vopa, come Kant faccia dell’ingiustizia una questione di intenzioni individuali più che di struttura sociale. “La ‘buona fortuna’, come il ‘talento’ e l’‘operosità’, dà diritto a un particolare rango sociale e include la ‘proprietà esterna fortuita’. Mentre il godimento ereditario del privilegio legale implica una forma illegittima di coercizione collettiva, l’eredità della ricchezza non comporta coercizione morale” (Grace, Talent, and Merit. Cambridge University Press, 1998).



Diseguaglianze e ricerca della felicità

Questa era una posizione largamente accettata, anche se non in maniera unanime, dai riformatori dell’epoca. “La letteratura riformatrice – continua La Vola - anche nella sua forma più radicale, non ha concluso che l’introduzione dell’uguaglianza giuridica delle opportunità fosse incompatibile con la sopravvivenza della proprietà privata come principio di organizzazione sociale, o addirittura con la sopravvivenza della proprietà privata come principio di organizzazione sociale.