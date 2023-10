Immanuel Kant e la sfida della libertà civile

Ascolta la versione audio dell'articolo

La teoria della giustizia è per Immanuel Kant una dottrina del diritto (Rechtslehre), nel senso che il concetto di “giustizia” indica per il filosofo tedesco, innanzitutto l’esistenza di un corpus di norme capace di proteggere la libertà di ogni individuo assicurandone, contemporaneamente, la compatibilità con la libertà di ogni altro individuo. La mia libertà non può, in nessun modo, interferire con la tua e viceversa. Kant, oltre a questa idea “negativa” di libertà – la libertà dalla coercizione e dall’abuso esterni, definisce anche una seconda accezione “positiva” di libertà e cioè riferita all’azione di soggetti autonomi capaci di esercitare una volontà che si fa “legge a sé stessa”, capace, cioè, di autoimporsi dei vincoli i quali, se arrivassero dall’esterno, potrebbero essere considerati ingiusti.

La seconda natura della libertà

Questa seconda natura della libertà è oggetto dell’etica kantiana, mentre la prima costituisce il centro prevalente della sua teoria della giustizia e del diritto. Quest’ultimo viene infatti considerato come “l’insieme delle condizioni per le quali l’arbitrio di uno può accordarsi con l’arbitrio dell’altro in base ad una legge universale della libertà”. Ma cosa intende Kant con l’idea di legge universale? Il concetto è obiettivamente astratto e anche il filosofo ne è consapevole. Per questo in varie parti delle sue opere politiche, Sul Detto Comune (1793), La Pace Perpetua (1795) e La Metafisica dei Costumi (1797), in particolare, cerca di definirlo declinandolo attraverso alcuni principi costituzionali; principi, cioè, che dovrebbero essere alla base di ogni stato di diritto affinché questo possa essere considerato giusto. Si tratta dei principi di libertà civile, di uguaglianza giuridica e di libertà politica.



La prima forma di libertà viene definita in Sul Detto Comune attraverso questa formula: “Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo (nel modo in cui questi si immagina il benessere di altri uomini), ma ognuno deve poter cercare la sua felicità per la via che gli appare buona, purché non leda l’altrui libertà di tendere ad un analogo fine (…). - Un governo che fosse fondato sul principio della benevolenza verso il popolo, come di un padre verso i suoi figli, vale a dire un governo paterno (imperium paternale), dove dunque i sudditi, come i figli minorenni, che non sanno decidere cosa sia loro veramente utile o dannoso, siano costretti a comportarsi in modo puramente passivo, così da dover aspettare soltanto dai giudizi del capo dello Stato come debbano essere felici, e quando questi pure lo conceda loro, solo dalla sua bontà: questo governo è il massimo dispotismo pensabile”.

La condanna di Kant dello stato benevolente e paternalista è assoluta

La violazione della libertà civile anche a fin di bene, con l’intento, per esempio, di promuovere il benessere dei cittadini è agli occhi del filosofo quanto di più ingiusto e contrario alla libertà civile che si possa immaginare. Ma con questa condanna ancora Kant non ha definito precisamente cosa si debba intendere con libertà civile. Lo scopriamo nella seconda parte del brano citato: “Ognuno deve poter cercare la sua felicità per la via che gli appare buona, purché non leda l’altrui libertà di tendere ad un analogo fine”. Le violazioni dell’altrui libertà possono concretizzarsi attraverso due vie differenti: la prima si ha quando qualcuno, con la forza, mi impedisce di fare qualcosa che non lede direttamente o indirettamente la libertà di nessun altro. Se con le mie azioni non metto a rischio la libertà di qualcun altro, è ingiusto che quelle mie azioni vengano in qualche modo limitate.

La seconda forma di violazione della libertà civile si ha in presenza di comportamenti fraudolenti. Una menzogna di per sé non configura necessariamente un comportamento ingiusto, ma se la menzogna è finalizzata alla privazione di un diritto legittimo, allora tale menzogna diventa un atto ingiusto. Una qualificazione viene posta a questi due principi. Kant accetta, infatti, la massima romana secondo cui “volenti non fit injuria”; l’espressione di un esplicito consenso elimina l’ingiustizia dell’azione. Se chi vede lesa la propria libertà ha acconsentito a che ciò accadesse, allora tale limitazione della libertà non può essere considerata ingiusta. Accettare, volontariamente, che la propria libertà venga limitata dall’azione di qualcun altro è, infatti, anch’essa una forma di libertà da tutelare. Per quanto riguarda le azioni che hanno conseguenza solo su noi stessi, in generale Kant, le esclude dalle azioni che possono essere definite giuste o ingiuste. Queste, infatti, riguardano solamente le relazioni tra due o più persone e le influenze che le rispettive scelte esercitano sui soggetti coinvolti. Con un’eccezione: anche se la mia condotta non esercita nessuna influenza diretta sulla libertà di qualcun altro, ma produce effetti indiretti, allora questa può essere sottoposta ad una valutazione di giustizia. Se mi faccio del male o dilapido il mio patrimonio al gioco, queste mie scelte, pur non avendo nessun effetto diretto su altri, può nondimeno esercitare un’influenza indiretta su chi mi vuole bene, sui miei familiari o sui miei creditori, per esempio.