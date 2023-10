Immanuel Kant, l’uguaglianza giuridica e la disuguaglianza di fatto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giusta è per Kant quella comunità capace di garantire la libertà ad ogni suo membro in modo che tale libertà risulti in armonia con la libertà di tutti gli altri. Una posizione centrale del liberalismo moderno che ispirerà pensatori più vicini a noi e tra loro anche molto diversi come il Friederich von Hayek di The Constitution of Liberty (1960) e John Rawls con il suo “principio di libertà”, uno dei due principi fondamentali di A Theory of Justice (1971).

Nell’approccio kantiano, dunque, è giusta una comunità capace di darsi norme giuridiche tali da garantire il requisito fondamentale della compatibilità delle libertà ed è per questa ragione che si può comprendere il perché la sua teoria della giustizia sia fondamentalmente una teoria del diritto (Rechtslehre). Nel declinare l’idea di libertà che il filosofo tedesco pone al centro di tale teoria egli propone una tripartizione di principi. Nel saggio Sul detto comune: “Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica” (1793) scrive: “Lo stato civile, considerato semplicemente in quanto stato giuridico, è fondato sui seguenti principi a priori: l. La libertà di ogni membro della società, come uomo; 2. L’eguaglianza di ogni membro con ogni altro, come suddito; 3. L’indipendenza di ogni membro di un corpo comune, come cittadino. Questi principi non sono propriamente leggi che lo Stato già instaurato promulghi, bensì principi secondo cui soltanto è possibile una instaurazione dello Stato conforme a puri principi razionali del diritto esterno degli uomini in generale”.

Sul primo principio, la libertà civile, ci siamo soffermati ampiamente nel Mind the Economy della settimana scorsa. È ora il momento di analizzare il secondo principio, quello dell’uguaglianza giuridica, principio che trova il suo fondamento nella nostra comune umanità; umanità da cui discende il diritto alla libertà e che costituisce la giustificazione dell’uguale accesso a tale diritto e della sua uguale tutela davanti alle norme giuridiche.

“L’eguaglianza come suddito – scrive Kant - la cui formula può suonare così: ogni membro del corpo comune ha verso ogni altro diritti coattivi, dai quali solo il capo di tale corpo comune è escluso (poiché egli non è un suo membro, ma colui che l’ha creato o che lo mantiene); capo il quale, soltanto, ha il potere di costringere senza essere sottoposto a sua volta a leggi coattive”. Tutti siamo uguali davanti alla legge, tranne chi incarna il potere della legge, chi la promulga e chi la amministra. Questi è escluso dal principio di uguaglianza perché non è uguale agli altri, essendo esente dalla forza coattiva della legge. “Chiunque in uno Stato stia sotto leggi è però suddito, e dunque sottoposto al diritto coattivo come ogni altro membro del corpo comune; uno solo (persona fisica o morale) escluso: il capo dello Stato, attraverso il quale soltanto può essere esercitata ogni coazione giuridica. Infatti, se anche quest’ultimo potesse essere sottoposto a coazione, non sarebbe il capo dello Stato, e la serie delle subordinazioni andrebbe avanti all’infinito”.

Chiarita la questione relativa all’uguaglianza di ogni cittadino davanti alla legge, Kant si affretta a specificare che tale uguaglianza giuridica non genera, però, nessun diritto ad altre forme di uguaglianza rispetto al reddito, ad altri beni materiali o perfino ai diritti. Scrive il filosofo: “Questa assoluta uguaglianza degli uomini in uno Stato (…) coesiste perfettamente con la massima diseguaglianza di quantità e grado della loro proprietà, stia essa in una superiorità fisica o spirituale su altri, o in beni di fortuna fuori di essi, o in diritti in generale (che possono essere di molti tipi) rispetto ad altri; così che il benessere di uno dipende molto dalla volontà di un altro (i poveri dai ricchi), che uno deve obbedire e l’altro lo comanda (come il bambino ai genitori o la donna all’uomo), che uno serve (come il lavorante a giornata) l’altro paga il salario, ecc.”. Dunque, l’uguaglianza giuridica non ha implicazioni generali che rilevano su altre forme di uguaglianza, le quali non sono né necessarie né auspicabili, secondo Kant. Ancora un’idea, questa, che origina in Kant ma si svilupperà compiutamente nel liberalismo contemporaneo di Hayek. “L’uguaglianza delle norme generali della legge (…) - scrive Hayek in La Società Libera - è l’unico tipo di uguaglianza che contribuisca alla libertà e l’unica uguaglianza che sia con essa compatibile. La libertà - continua l’economista austriaco - non solo non ha nulla a che vedere con nessun altro tipo di uguaglianza ma, sotto molti aspetti, provoca ineluttabilmente la disuguaglianza. Ciò è effetto necessario della libertà individuale e parte della sua giustificazione (…). Se la difesa della libertà implica che tutti siano trattati allo stesso modo, non è perché postuli l’uguaglianza di fatto fra gli uomini, né perché tenti di crearla. Siffatta difesa non solo riconosce che gl’individui sono molto diversi, ma è in gran parte basata su tale presupposto: insiste sul fatto che le differenze individuali non forniscono alcun motivo di diversità di trattamento e, anzi, rifiuta quelle diversità di trattamento che di fatto si renderebbero necessarie per garantire un’uguale posizione degli individui nella vita sociale.”