Immatricolazioni 2021, -23,8% rispetto al 2019. Nel 2022 si venderanno solo 1,5 milioni di auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La crisi del mercato automobilistico non conosce fine. Nel 2022 le immatricolazioni di autovetture in Italia toccheranno quota 1.460.000 con un calo del 23,8% sul 2019 e una modestissima crescita sul risultato estremamente depresso del 2020 (5,7%). Lo ha dichiarato Gian Primo Quagliano, Presidente del Centro Studi Promotor nella 29^ conferenza annuale del Centro Studi Promotor, che si è tenuta questa mattina a Bologna. Se il 2021 si chiuderà con meno di un milione e mezzo di immatricolazioni, anche per il 2022 le previsioni sono delle più rosee a causa della crisi dei microchip e della conseguente mancanza di vetture.



Immatricolazioni auto 2022

Oltre alla previsione per il 2022, il Centro Studi Promotor ha presentato uno scenario per il 2022 ipotizzando un volume di immatricolazioni dell'ordine di 1.500.000 unità. Questo dato si tradurebbe, per il terzo anno consecutivo, in un livello di immatricolazioni assolutamente depresso e del tutto inadeguato a soddisfare la normale domanda di sostituzione del parco circolante, che è già tra i più vecchi d'Europa con tutto quello che ne consegue in termini di inquinamento e di sicurezza stradale. Le cause del basso volume di vendite di auto previste per il 2022 sono in parte le stesse che hanno inciso pesantemente sul risultato del 2021: la pandemia, la debolezza del quadro economico (anche se in recupero), l'insufficiente sostegno alla domanda degli incentivi statali e la crisi dei microchip. Per il 2022 non sono al momento previsti incentivi statali, ma il modesto sostegno alla domanda che nel 2021 è venuto dagli incentivi statali nel 2022 dovrebbe essere compensato da un miglioramento del quadro economico.



Loading...

Immatricolazioni auto 2020-2022

La situazione del mercato italiano dell'auto resta comunque critica, nel triennio 2020-2022 verranno immatricolate 4.341.646 autovetture. Per evitare un ulteriore invecchiamento del parco circolante sarebbe necessario immatricolarne 6 milioni. Per uscire da questa situazione è stato proposto dal Centro Studi Promotor, nel corso della conferenza stampa, che il Governo vari subito un piano triennale per l'acquisto di auto euro 6d con rottamazione di un'auto di oltre 10 anni d'età e per l'acquisto, con o senza rottamazione, di auto elettriche o a basso impatto.