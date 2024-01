Immatricolazioni auto +6% a dicembre. Il 2023 chiude a +18,9% ma il rimbalzo si sta esaurendo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le immatricolazioni di auto sul mercato italiano a dicembre sono state 111.136, con una crescita del 5,9% rispetto allo stesso mese del 2022 mentre l’intero 2023 si è chiuso con un milione e 566.448 registrazioni. Si tratta di un recupero del 18,96% sul 2022, ma con ancora un gap del 18,3% sul 2019, anno precedente alla pandemia che rappresenta il termine di paragone per valutare il ritorno alla “normalità” del mercato dell’auto. Il Centro Studi Promotor diretto d Gian Primo Quagliano calcola che nell’intero periodo 2020-2023 siano state perse, in volumi, quasi due milioni di autovetture.

Bene Volkswagen e Renault

Tra i principali brand delle case automobilistiche, in casa Stellantis chiudono l’anno in terreno negativo Fiat – al contrario di Volkswagen che cresce del 17% – e Citroen, bene invece Jeep e Alfa Romeo, che crescono quasi il doppio rispetto al mercato. Va bene Renault, che vede i suoi volumi in Italia migliorare di un terzo rispetto alle vendite del 2022, crescono anche Audi, Bmw e Mercedes. Tesla in un anno triplica i volumi, i cinesi di MG moltiplicano per quattro le vendite e sfiorano il 2% di quota di mercato.

Più auto in circolazione

In Italia il numero di auto in circolazione in Italia in questo lasso di tempo è aumentato, passando dalle 39.545.232 di unità del 2019 alle 40.839.063 dell’anno scorso, con un tasso di motorizzazione privata nel Paese salito a quota 69 autovetture ogni 100 abitanti. In realtà, il tasso di sostituzione di auto vecchie con modelli nuovi è diminuito, da qui un ulteriore invecchiamento del parco circolante italiano.

A completare il quadro, analizza il Centro Studi Promotor, ci sono le carenze di disponibilità di auto a prezzi più contenuti nelle reti di vendita e, in generale, l’aumento dei prezzi delle autovetture (+34,3% dal 2019 al 2022, con ulteriori aumenti nel 2023). Tutto questo ha spinto «molti acquirenti ad orientarsi verso l’usato e l’aumento della richiesta di usato ha creato opportunità di vendita anche per auto di seconda, terza o quarta mano che prima della crisi sarebbero state rottamate» sottolinea il Centro Studi.

Un 2024 in stagnazione

La fase di recupero sul mercato dell’auto, iniziata ad agosto del 2022 con un andamento coerente tra Italia e Europa, in realtà si sta esaurendo. «Il mercato dell’auto sta entrando in una sostanziale e non breve stagnazione con la prospettiva per il 2024 di un volume di immatricolazioni allineato a quello del 2023» spiega Gian Primo Quagliano. L’ultima inchiesta congiunturale mensile sulla rete dei concessionari, in particolare, ha confermato che per i dealer, a larghissima maggioranza, nel prossimo futuro le vendite di auto si manterranno sui livelli dell’anno appena trascorso.