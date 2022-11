Immatricolazioni moto ottobre, +26%. Eicma 2022 alle porte

I punti chiave Eicma 2022

Incremento a doppia cifra per le due ruote a motore a ottobre in Italia. Come riportato dai dati delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di ottobre diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il mercato registra 21.802 veicoli pari a una crescita del 25,95%. A trainare sono gli scooter, che, per effetto della rinnovata disponibilità di mezzi, immatricolano 12.326 mezzi e fanno segnare un incremento del 36,21%. Seguono le moto con una crescita del 17,22% e 7.938 veicoli targati. Più contenuto l’andamento dei ciclomotori, comunque in positivo del 3,29% per un totale di 1.538 veicoli registrati. L’exploit di ottobre riporta il cumulato quasi in parità rispetto all’anno precedente: la flessione sul 2021 infatti è del - 0,71%, per un totale di 266.118 mezzi. Gli scooter, che scontano i parziali negativi degli ultimi otto mesi, si fermano a 130.645 mezzi targati pari ad un calo del 7,37%. Continuano a crescere le moto con 116.565 unità vendute e un incremento del 5,41%, mentre i ciclomotori confermano la tendenza positiva facendo registrare 18.908 mezzi pari a un + 15,38%. Dopo lo stop di agosto e settembre riprende vigorosa - complice anche la ripartenza degli incentivi statali - la spinta degli elettrici, che nel mese di ottobre fanno registrare 1.363 mezzi e un incremento del 30,81%. Nel cumulato annuo, i veicoli a trazione elettrica, che già a luglio avevano superato i volumi dello scorso anno, si approssimano al traguardo delle 15 mila unità, facendo registrare 14.236 veicoli, pari a una crescita del 56,37%. “È bastato superare momentaneamente alcuni residuali problemi di approvvigionamento per vedere il peso reale del desiderio e della necessità di due ruote nel Paese. Questi dati rappresentano infine anche un ottimo segnale a ridosso di EICMA, l'evento espositivo internazionale più importante per l'industria di riferimento e per gli appassionati, che si terrà a Milano la prossima settimana e che si prepara a fare da palcoscenico per tutta l'offerta e la domanda - ha sottolineato il presidente dell'associazione Paolo Magri – ha permesso al mercato di esprimere finalmente tutto il suo potenziale”.

Eicma 2022

la 79ª edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote andrà in programma dall'8 al 13 novembre prossimi a Fiera Milano Rho. Il 58% degli espositori che occuperanno quest'anno i sei padiglioni del quartiere espositivo, uno in più rispetto al 2021, proviene infatti dall'estero in rappresentanza di 43 differenti paesi. Oltre 1.300 i marchi in mostra, con numerosi e importanti ritorni tra le aziende. Significative sono anche le nuove presenze: oltre il 20% degli espositori ha scelto di mettere in mostra per la prima volta il frutto dei propri investimenti ad EICMA. Le prime due giornate di esposizione saranno riservate a stampa e operatori; da giovedì 10 a domenica 13 novembre l'apertura al grande pubblico con gli ingredienti di successo della kermesse: novità, anteprime, la presenza di piloti e personaggi dello spettacolo. L'area esterna MotoLive sarà ancora una delle attrazioni gratuite più adrenaliniche di EICMA con spettacoli acrobatici, intrattenimento, live show e gare motociclistiche nell'arena offroad. Gli spazi esterni accoglieranno anche aree di prova per motocicli ed eBike ed altre iniziative promosse dagli espositori. Infine, grazie alla collaborazione strategica e al supporto di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane - EICMA allestirà all'interno dei padiglioni un'area speciale dedicata alle startup italiane più innovative del settore, che potranno godere della visibilità offerta e proiettarsi sui mercati internazionali.