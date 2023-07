Immersione nei mosaici sul Monte Nebo e a Madaba

L'immersione nei mosaici più fiabeschi di tutto il Medio Oriente comincia sul Monte Nebo nella basilica sorta laddove Mosè vide per la prima volta la Terra Promessa. Tra gli ulivi si ha la percezione della prossimità della Valle del Giordano, della sagoma luminescente del Mar Morto, della grandiosità di Gerusalemme e Gerico. La prima chiesa risale al IV secolo e si trova proprio laddove venne seppellito Mosè. Leoni e altre fiere, pesci, e cacciatori sfoggiano colori vividi e sembianze aggraziate nel mosaico del Diakonikon. Anche Madaba è celeberrima per quella mappa geografica antichissima che si osserva stupiti nel pavimento della chiesa greco ortodossa di San Giorgio, eppure la folla attorno e le tonalità opache del mosaico consigliano di andare alla ricerca di esperienze autentiche dentro i laboratori di arte vetraria e nelle boutique lungo la via principale.

