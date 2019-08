Immersione nel Prosecco veneto

Giusti Wine è una proprietà di Ermenegildo Giusti, imprenditore canadese originario dell'area, che nel 2000 ha deciso di valorizzare il territorio di Asolo e del Montello, vocato ai vini di qualità sin dall'epoca della Serenissima Repubblica di Venezia. Ha avviato progetti di promozione del territorio, come l'enoturismo, il recupero dell'antica Abbazia di Sant'Eustachio (1062), dove nel XVI secolo Monsignor Della Casa scrisse Il Galateo, e la prossima realizzazione di una avveniristica ed ecosostenibile cantina ipogea. In Veneto ha tre strutture ricettive immerse nelle vigne, dove vivere appieno l'atmosfera della vendemmia nel mese di settembre, in particolare. Country House Abazia - dimora di campagna restaurata, offre agli ospiti il luogo ideale per rilassarsi, immersi nella natura della Tenuta Abazia, a due passi dalla splendida Abbazia di Sant'Eustachio. Al centro di uno dei vigneti più belli dell'intera denominazione Asolo Prosecco Superiore e Montello, dotata terrazza e piscina dispone di una barricaia, dove riposa uno dei vini icona di Giusti Wine, l'Umberto I, nel sotterraneo della Tenuta. Country House Case Rolando - nella Tenuta Rolando, dove ha sede la Giusti Wine, gli ospiti possono conoscere da vicino il lavoro in vigna, soggiornando in ambienti confortevoli e accoglienti. Villa Maria Vittoria - dimora di charme con sei camere, circondata dalle dolci colline del Montello e immersa nell'omonima tenuta di 15 ettari dedicata alla moglie di Giusti. Un'atmosfera di pace e bellezza, tra vigne e boschi, da cui godere di una vista mozzafiato sulle Prealpi Venete.