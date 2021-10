Immobili, Cina apre alla tassa sulla proprietà: è la fine di un tabù

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una decisione dello Standing committee del Congresso nazionale del popolo apre al progetto sperimentale di introdurre una tassa generale sulla proprietà. Nei prossimi cinque anni in alcune aree ancora non identificate del Paese. La svolta, per la Cina, è di grande importanza. Il settore immobiliare, in grave crisi come dimostrano i defaults dei grandi real estate developer, copre un terzo del Pil cinese e ha calamitato per decenni i risparmi delle famiglie. Il presidente Xi Jinping in persona avrebbe caldeggiato la misura che, però, rischia di raffreddare ulteriormente l’immobiliare, con effetti a cascata sull’economia.

Un passo importante

Passo importante verso l’adozione di una «tassa sugli immobili» a livello nazionale, comunemente chiamata «tassa sulla proprietà», quello dello Standing committee che ha adottato una decisione in base alla quale il Consiglio di Stato condurrà progetti pilota di tassazione della proprietà in regioni selezionate, non ancora specificate, per almeno cinque anni. La mossa riflette intensi dibattiti in corso all’interno del partito.

La prima proposta ufficiale per una tassa sugli immobili è apparsa nella decisione del Terzo Plenum del 2013: da allora, è stata elencata nei piani legislativi quinquennali del 12esimo e 13esimo Congresso nazionale, nonché nei piani legislativi annuali del legislatore per il 2015-2018, ma solo come progetto preparatorio.

Una prima bozza è stata prodotta nel 2018 e fatta circolare tra le autorità centrali e locali per i commenti, ma non sono stati compiuti ulteriori progressi pubblici. Dopo anni, il progetto sembrava aver ripreso vigore. Il 14esimo piano quinquennale adottato a marzo prometteva di «anticipare la legislazione sulle tasse sulla proprietà», così come ha detto il segretario generale Xi Jinping in un importante discorso in agosto in cui ha espresso il concetto di «prosperità comune», un programma volto a ridurre la disuguaglianza economica. Il presidente ha anche aggiunto che la legislazione e la riforma di una tassa sulla proprietà devono procedere «attivamente ma con prudenza».

Dentro tutti gli immobili

La stessa filosofia traspare dall’autorizzazione allo Standing committee. I prossimi progetti pilota non dovrebbero essere solo un’espansione dei progetti pilota sulla tassa per gli immobili residenziali delle metropoli di Chongqing e Shanghai dall’inizio del 2011. La tassa in fase di sperimentazione a Chongqing e Shanghai è tecnicamente chiamata, «tassa di costruzione», non è quindi una tassa sugli immobili. Shanghai tassa principalmente le seconde case, mentre Chongqing tassa quelle più costose