Immobili, crescono i rendimenti (grazie al galoppo degli affitti)

A Roma la redditività si attesta all'8,9%, tocca il 7,8% a Napoli, scende al 6,5% a Milano. Nella parte bassa del ranking dei rendimenti Pescara (5,6%), precede Bergamo (6,1%) e Mantova (6,4 per cento). Il mercato degli uffici non è uniforme come quello di altri prodotti; quindi, al momento non è impossibile ottenere dati statistici per oltre la metà delle città italiane.

Rendimento dei box

Nella maggioranza dei casi chi acquista un box o posto auto, lo fa per utilizzarlo, ma c’è una discreta percentuale di chi lo compra per metterlo a reddito perché i rendimenti annui lordi oggi arrivano a sfiorare l'8% come ne caso di Bari, che garantisce un ritorno annuo medio del 7,7%, seguita da Roma (7%) e Milano (6,7 per cento).

Meno profittevole Napoli (4,9%), a causa dell’elevato costo di box e costi auto, una media di 48.500 euro.



