Immobili, salta la mediazione sul catasto. Lega insiste sullo stralcio

Alta tensione dentro la maggioranza sulla revisione del catasto. La mediazione messa in piedi da Forza Italia per tutto il centrodestra al governo è fallita e la Lega chiede la soppressione del contestato articolo 6: «Non accettiamo l’aggiornamento costante dei valori di mercato che significa più tasse» hanno dichiarato i deputati della Lega in commissione Finanze della Camera dove è in discussione il Ddl delega fiscale.

Per ora quindi un accordo non c’è e la commissione ha sospeso i lavori in attesa di un testo alternativo a quello proposto dal centrodestra, che puntava a eliminare ogni riferimento alla revisione degli estimi catastali, almeno per gli immobili non abusivi. Una modifica contestata da Pd e Leu perché considerata uno stralcio di fatto dell’articolo 6. Il relatore al provvedimento, e presidente della Commissione, Luigi Marattin (Iv), è intanto andato a Palazzo Chigi per un’interlocuzione diretta sulla questione.

La formulazione dell'articolo 6 messa a punto da Lega e FI non è dunque passata: «Non c'è la volontà di trovare una soluzione, c'è demagogia», ha sottolineato Massimo Bitonci, della Lega, al termine del vertice di maggioranza. «Il confronto va avanti», ha detto Francesco Boccia, del Pd.

La proposta di mediazione

Via la nuova mappatura complessiva del catasto, da rilasciare entro il 2026 e un focus sulla ricerca degli immobili fantasma: era questo il cuore della proposta di mediazione sulla riforma del Catasto (articolo 6) elaborata da Forza Italia e sottoscritta da tutti i capigruppo di centrodestra della maggioranza - Fi, Lega e Ci e Nci. Si prevedeva il coinvolgimento degli enti locali e che «le informazioni rilevate non sono utilizzate né per finalità fiscali né per il computo» dell’Isee né «per incrementare il gettito fiscale totale fatta salva l’emersione di base imponibile» grazie l’accertamento dei beni non accatastati.

«No a nuove tasse sulla casa»

«Le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente articolo non sono utilizzate né per finalità fiscali, né per il computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, né in ogni caso per incrementare il gettito fiscale totale, fatta salva l’emersione di base imponibile per effetto delle attività di accertamento ed emersione» si legge nell’emendamento all’articolo 6, presentato dal centrodestra di governo alla riforma del catasto, inserita alla delega fiscale.