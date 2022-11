Immobili di lusso: gli americani guardano all’Italia per la seconda casa

La domanda di casa

La domanda di casa – dagli States – non riguarda solo il territorio americano, ma anche l’Europa e l’Italia. Con il via libera ai viaggi post-pandemia, si è infatti riacceso l’interesse per le proprietà internazionali.

Secondo lo stesso Report, il 67% degli intervistati possiede già proprietà al di fuori degli Stati Uniti. E accanto a Paesi come Messico, Costa Rica, Panama, Repubblica Dominicana, Belize, Cile o Indonesia, spiccano anche Italia, Portogallo, Spagna, Grecia e Francia.

Fra le nostre regioni, in cima alle richieste c’è la Toscana. Un dollaro Usa forte, l’aumento del costo della vita, l’incremento dei prezzi delle case e il clima politico interno sono tra le ragioni principali che spingono questo interesse.

Italia, Paese per le vacanze

«L’Italia – spiega Roberto Gigio, Presidente ceo di Coldwell Banker Italy – è uno dei Paesi più attrattivi per gli investitori stranieri grazie alla sua flat tax, ai prezzi delle case storicamente più bassi rispetto a quelli degli Stati Uniti e al tasso di cambio favorevole. Il governo ha anche introdotto dei programmi specifici per individui benestanti (Hnwi) che desiderano spostare la residenza in Italia acquistando una proprietà nel Paese. Negli ultimi due anni abbiamo ricevuto molte richieste da potenziali acquirenti dagli Stati Uniti e ora che la pandemia ha allentato la sua morsa, le intenzioni si stanno concretizzando in acquisti. Al punto che stiamo realizzando una guida all’acquisto specifica per guidare la clientela».

Resta fermo un punto: il nostro Paese rappresenta per gli acquirenti degli States un luogo dove cercare case «per il tempo libero e la vacanza», e non per business. La location pertanto conta più di qualsiasi altro ragionamento legato alla qualità energetica dell’immobile o alle sue dotazioni impiantistiche.