Immobili di pregio, la domanda resta alta. Più cauti gli investitori

5' di lettura

Spazi, terrazzi e tanta tecnologia su una superficie di almeno 180-200 metri quadrati. Il segmento degli immobili di prestigio continua ad interessare coloro che, alla ricerca soprattutto di una prima abitazione, hanno un’elevata disponibilità di spesa. Meno– invece – gli investitori, che attualmente sono più cauti nelle operazioni. Nel post pandemia – rileva l’Ufficio studi di Tecnocasa – permangono le richieste di soluzioni ampie (almeno 180-200 mq) e con sfoghi esterni. Caratteristiche imprescindibili, oltre alla location e alla qualità dell’abitazione, sono la sicurezza con dispositivi tecnologici all’avanguardia e la progettazione degli ambienti attenta alle esigenze di comfort e ottimizzazione degli spazi.

Tecnocasa fotografa, poi, il mercato nelle principali città italiane.

Milano

Le zone centrali della città segnalano una sostanziale stabilità con una tenuta sugli immobili di pregio. Se c’è un segmento immobiliare che ha subito meno l’impatto della pandemia è quello degli immobili signorili in cui sono vivaci sia gli acquisti di prima casa sia quelli per investimento.

Nel primo caso si cercano tagli grandi (almeno 170-180 mq) con spazi esterni, questi ultimi da sempre un must per chi acquista queste tipologie. Si considera, oltre al contesto, la tecnologia all’avanguardia e la classe energetica, elementi che dopo la pandemia sono sempre più imprescindibili. In aumento l’nteresse per i servizi di sicurezza 24 ore su 24. Garibaldi-Moscova-Porta Nuova e Brera sono tra le zone più ambite. La bassa offerta determina prezzi che sul nuovo toccano punte di 14 mila euro al mq contro una media della zona intorno a 7mila euro al mq per soluzioni da ristrutturare. Quotazioni da 9mila a 13 mila al mq si segnalano per City Life, si scende a 7mila-9mila € al mq in zona Pagano. In via De Amicis-Ariberto le soluzioni signorili d’epoca ristrutturate toccano valori di 7mila-8mila euro al mq. Punte di 10 mila per le soluzioni nuove su via Vico. Top prices di 8500 € al mq in piazza della Guastalla, in piazza Mondadori, via Quadronno nella zona di Porta Romana.

Roma

I prezzi oscillano da 4500 a 5400 euro al mq nella zona di Porta Pia con punte di 6mila-6500 euro al mq per quelle in via Veneto. Valori intorno a 10 mila al mq si toccano nel Tridente. Intorno al Pantheon e nel Ghetto Ebraico non si superano gli 8000 euro al mq per soluzioni da ristrutturare con punte di 10 mila mq per le abitazioni in buono stato. Nel quartiere Monti le tipologie costruite nel XVIII e nel XIX secolo si scambiano a 6mila euro al mq con punte di 7500 se l’abitazione è situata in via dei Serpenti, via Baccina, via del Boschetto e Salita del Grillo. Sul pregio si toccano punte di 9000 euro al mq.

Nella zona di Colle Oppio si toccano punte di 9mila-10mila per abitazioni dotate di terrazzo e con vista sul Colosseo, contro una media di 7mila-8mila al mq.

Nel quartiere Parioli si registra una buona domanda di abitazioni di prestigio ad opera di professionisti ed imprenditori che destinano a questo tipo di acquisto budget compresi tra 600 mila ed un milione. La domanda si orienta verso appartamenti di ampia dimensione, tra 140 e 180 mq, con doppio salone, due-tre camere da letto e doppi servizi. Importante la presenza di un giardino o di terrazzo abitabile. Si prediligono gli immobili già ristrutturati. Su questo segmento di prestigio si toccano top prices di 6mila-6500 euro al mq per le soluzioni da ristrutturare e 7mila-8mila per quelle ristrutturate.