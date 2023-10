Immobiliare, il legame affettivo incide sulle vendite degli italiani

Nonostante il 20% degli italiani abbia dichiarato di essere stato frenato dal sentimento che lo legava all’immobile, circa il 40% non ha avuto alcun dubbio nel mettere in vendita la propria casa. Il 19,5% ha avuto invece delle remore legate alla difficoltà di reperire le risorse finanziarie necessarie per l’acquisto di un’altra casa, mentre quasi il 15% ha messo in discussione la decisione presa ripensando all’investimento iniziale fatto per comprare l’immobile. Solo il 6% di chi ha venduto o sta vendendo casa si è fatto frenare dall’esborso necessario per ristrutturarla prima di poterla proporre sul mercato a un prezzo vantaggioso

«La stragrande maggioranza degli italiani si affida a un agente immobiliare per l’acquisto della propria casa: farsi affiancare da un professionista per un investimento che è tra i più importanti della propria vita è senz’altro la cosa giusta da fare – spiega Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it –. I processi di digitalizzazione del mercato stanno ulteriormente avvicinando le persone ai professionisti: in Italia stiamo osservando lo stesso trend già avvenuto in altri mercati, per esempio gli Usa, in cui negli ultimi 20 anni le transazioni mediate dai professionisti sono cresciute di oltre il 18%».

