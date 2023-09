Immobiliare Percassi, via al riassetto: Arrow Global entra e punta al rilancio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Riassetto e rilancio in vista per Immobiliare Percassi. La società controllata da 3P Partecipazioni - società riferibile ai 3 rami delle famiglie di Santo, Rino e degli eredi di Giuseppe Percassi -, e detentrice di un significativo patrimonio immobiliare a destinazione principalmente residenziale e uffici, ha visto infatti l’ingresso dei fondi gestiti dal gruppo Arrow Global, asset manager alternativo europeo specializzato nel credito e nel real estate e operativo in diversi Paesi europei.

L’operazione

L’operazione...