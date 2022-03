Immobiliare.it acquisisce YouDomus e con Vendi agevola l’incontro cliente-agente

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un’acquisizione e un ampio ventaglio di servizi per agevolare l’accesso agli atti ma anche agevolare l’incontro cliente-agente, accorciando i tempi di vendita. Immobiliare.it ha annunciato di aver completato l’acquisizione di YouDomus, la piattaforma di servizi dedicati alle agenzie immobiliari. In poco tempo il servizio è stato integrato nei gestionali di proprietà dell’azienda, Getrix e ImmobiliarePro, permettendo così alle agenzie abbonate di accedere a un ampio ventaglio di nuovi servizi all’interno di un unico spazio di lavoro.

I servizi di YouDomus

«Questa acquisizione – ha detto Silvio Pagliani, co-founder di Immobiliare.it – rientra nel nostro storico obiettivo di offrire alle agenzie immobiliari un servizio completo a 360 gradi che le supporti in ogni segmento della loro attività. YouDomus oggi rende facilmente accessibili dati, informazioni, pratiche e documenti che, per loro natura, sono spesso complessi da comprendere, reperire e conservare». YouDomus garantisce ai suoi abbonati un servizio di assistenza completo oltre ad essere una vera e propria porta aperta sul catasto italiano. Attraverso un tool di semplice utilizzo, consente di saltare molti passaggi della burocrazia, offrendo accesso al catasto con la consultazione online di visure, planimetrie catastali, passaggi di proprietà e patrimoni immobiliari di singoli o imprese.

Loading...

Con una nuova interfaccia, adattata a quella dei gestionali di Immobiliare.it e ideata per essere immediata e semplice da utilizzare, gli agenti hanno così a disposizione tutti gli strumenti per procedere con controlli e verifiche complete e allo stesso tempo veloci, rispetto ai lunghi tempi burocratici. In tempo reale è anche possibile monitorare gli immobili di particolare interesse, per essere sempre aggiornati su eventuali passaggi di proprietà. Inoltre, il tool consente di salvare tutte le ricerche, per conservare in modo ordinato il materiale consultato all'interno della propria scrivania virtuale, sempre disponibile su tutti i dispositivi desktop e mobile.

«Tutti i servizi vengono offerti agli abbonati ai prezzi più vantaggiosi e competitivi del mercato – ha aggiunto Pagliani –. Con il nostro team specializzato nella creazione di tool e prodotti digitali abbiamo già messo in campo i prossimi sviluppi di YouDomus, per offrire un servizio ancora più efficace e competitivo In aggiunta all’adeguata verifica della clientela già disponibile, completeremo l’offerta dei servizi relativi all'antiriciclaggio e alla registrazione delle locazioni e dei preliminari».

La funzione «Vendi»

Non solo. In homepage si trova già la nuova funzione «Vendi», che punta a digitalizzare anche il processo di vendita. «Compilando un veloce form con i dati dell’immobile – ha concluso Pagliani – l’utente che vuole vendere una proprietà entra immediatamente in contatto con selezionate agenzie di zona che lo sentiranno senza impegno e gratuitamente per offrire i loro servizi professionali e aiutarlo a completare al meglio la compravendita.