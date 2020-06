Immuni, ecco i dati che vengono presi

L’obiettivo

La procedura è stata messa a punto al solo scopo di invio dati al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19. Per tale motivo il portale TS non conserverà i dati inviati ma esclusivamente un registro delle comunicazioni inviate (data ed ora di invio, codice fiscale dell'operatore sanitario ed esito dell'invio).





Entro 60 giorni dovranno essere rilasciate agli operatori sanitari del dipartimento di Prevenzione delle Asl le credenziali rafforzate – nel caso non ne fossero già provvisti (Id – password – pincode) necessarie per accedere all'apposita funzionalità di invio dati dedicata a tale adempimento ed entro 90 giorni la piattaforma dovrà implementare una funzionalità di autenticazione a 2 fattori mediante codice Otp temporaneo.



Tutta la procedura ha già ottenuto il preventivo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali che con provvedimento del 1° giugno 2020 n. 95 ha analizzato ogni singola fase della procedura e indicato le prescrizioni che i vari soggetti coinvolti dovranno attuare al fine di garantire completamente la tutela dei dati personali di tutti i soggetti, positivi o potenzialmente esposti al rischio di contagio.

Il provvedimento ribadisce che corollario della volontarietà prevista dal legislatore è che chi non vuole o non può usare l'app, nella sua interezza o in una sua fase, non possa subire alcun pregiudizio e debba godere della parità di trattamento.