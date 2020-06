Immuni, dal 3 giugno sperimentazione in 4 regioni: tutto quel che c’è da sapere in 10 punti Da oggi la app Immuni sarà disponibile sugli Store e potrà essere scaricata gratuitamente da tutti gli italiani sui propri smartphone. La sperimentazione partirà il 3 giugno in 4 regioni: Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria di Biagio Simonetta

App immuni, quali tutele per chi la scarica

Arrivata probabilmente con un po' di ritardo rispetto alle attese, l'app di contact tracing Immuni si porta dietro molti interrogativi. Si tratta di dubbi legati per lo più alla paura, spesso infondata, di dover condividere dati personali molto sensibili. Un terreno scivoloso, dove la disinformazione e il complottismo trovano grande spazio. E allora proviamo a entrare nelle viscere di questa app per capire meglio di cosa si tratta veramente. Lo facciamo attraverso una serie di domande e risposte.

A che serve e come funziona?

Del funzionamento e dell'utilità di Immuni abbiamo scritto più volte sul Sole 24 Ore. È una app per il contact tracing, tecnologia molto usata in tempi di epidemia (gli esempi migliori arrivano da Paesi asiatici come Corea del Sud, Singapore e Taiwan) solitamente abbinata a un grosso numero di tamponi eseguiti.

In sostanza è una piattaforma che consente di utilizzare le informazioni relative agli spostamenti e ai contatti fra cittadini durante un'emergenza sanitaria. In questo modo, nel caso si sia in presenza di un potenziale contagio (la persona che risulta positiva può segnalare la sua positività all'interno dell'app, ma non è obbligata a farlo), è possibile allertare i cittadini potenzialmente coinvolti e chiedergli di auto-isolarsi. Il contatto viene stabilito grazie all'utilizzo del bluetooth, tecnologia scelta perché funziona anche in assenza di segnale dati. Immuni, come la maggior parte delle app di contact tracing in via di lancio nei Paesi occidentali, è basata sul sistema di exposure notification progettato da Apple e Google.

È obbligatorio installare l'app?

Questa è una domanda che ha tenuto banco per alcuni giorni, quando eravamo ancora in pieno lockdown e dal Governo iniziavano a filtrare le prime informazioni su Immuni. La risposta è no: non c'è alcuna obbligatorietà circa l'installazione o l'utilizzo dell'app.

A chi appartiene Immuni e chi tratta i miei dati?

Altra domanda molto dibattuta riguarda la proprietà dell'app e il trattamento dei dati. L'app è stata prodotta, per conto del Governo italiano, dalla società milanese Bending Spoons. Ma è a tutti gli effetti una piattaforma di proprietà dello Stato italiano. Come sono statali i server sui quali vengono raccolti i dati (sono della Sogei Spa, controllata al 100% dal ministero dell'Economia e delle Finanze).