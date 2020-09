Imola conquista i mondiali di ciclismo Si svolgeranno dal 24 al 27 settembre le gare iridate, dopo 52 anni di assenza dalle piste romagnole di Ilaria Vesentini

(EPA)

Si svolgeranno dal 24 al 27 settembre le gare iridate, dopo 52 anni di assenza dalle piste romagnole

2' di lettura