A Imola Formula 1 in fuga, ma per l’autodromo maxi benefici anche dai Pearl Jam

Non solo Formula 1. Potrebbe essere questo il sottotitolo della ricerca su “Impatto economico delle attività dell'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari” presentata oggi nel circuito sul Santerno per accompagnare la nuova strategia polifunzionale impressa da Formula Imola e dalle istituzioni del territorio, per sfruttare appieno l'unicità e la versatilità degli impianti del “piccolo Nurburgring”, anche prima e dopo i tre giorni straordinari del Gran premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Tornato quest'anno a richiamare 130mila spettatori attorno ai 4,9 km di pista nel centro di Imola, faro internazionale della motor valley emiliana, capace di catalizzare gli occhi di due miliardi di appassionati di bolidi, collegati da tutto il mondo nei giorni del GP.



L'impatto economico della Formula 1 – racconta l'indagine pilota condotta da JFC, società di consulenza turistica e marketing territoriale – raggiunge i 274,2 milioni di euro, un record rispetto al valore generato da altri eventi svolti quest'anno all'autodromo. Come il concerto dei Pearl Jam (15,7 milioni di euro) o la Mostra-scambio del Crame (auto e moto d'epoca, 6,8 milioni di euro). Eppure, se si analizzano nel dettaglio i numeri della ricerca, si capisce che il ruolo del GP non è importante tanto e solo in termini di ricchezza concreta portata al territorio in via diretta, indiretta e indotta ma per l'effetto volàno che esercita su tutta la filiera dell'automotive regionale (la cosiddetta legacy di filiera) e sulla “destinazione Imola” che beneficia di un clamore mediatico su scala mondiale, la media coverage value, quantificabile in oltre 172 milioni di euro (l’equivalente investimento pubblicitario).



I numeri dell'autodromo

«Abbiamo applicato per la prima volta una metodologia scientifica e imparziale su tutto il sistema ospitale che va dalla Riviera a Bologna, sulle attività commerciali del territorio attorno a Imola e sulle aziende che hanno fornito beni e servizi per svolgere gli eventi nel circuito, attraverso migliaia di interviste dirette e survey quali-quantitative a spettatori, esercenti, organizzatori, un lavoro inedito per vastità e profondità – spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di JFC – e dopo questo primo step di indagine su Formula1, concerto dei Pearl Jam e mostra-mercato Crame completeremo entro il prossimo febbraio l'analisi di impatto economico per tutti gli eventi “site specific” che si sono svolti nel 2022 all'autodromo, per fornire a Formula Imola e alle istituzioni un quadro reale e completo del valore che questa infrastruttura genera».

I benefici sono stati scorporati in diretti (la spesa in beni e servizi di ogni tipologia di partecipante all'evento), indiretti (il valore della spese incrementali generate dalle imprese per far fronte alla domanda dei partecipanti) e indotti (il valore che l'evento è in grado di produrre a cascata grazie a maggiori livelli di occupazione e consumi in ambito locale).

Ebbene, il GP di Formula 1 (22-24 aprile 2022), con i suoi 129.656 spettatori, ha generato quasi 10mila arrivi turistici, per il 67,4% stranieri (un record rispetto al dato di turisti internazionali, che in Emilia-Romagna non supera il 25%) con una permanenza media di 4,3 giorni: a fronte di 30 milioni di euro di valore diretto creato (quindi spesa sonante sul territorio), si sono generati 22,7 milioni di benefici indiretti e 13 milioni di benefici indotti. Per un totale di 65,7 milioni di euro, poca cosa in realtà se confrontati con i 208 milioni “impalpabili” tra legacy di filiera e media coverage value (che valgono il 75% dei 274 milioni di euro complessivi di impatto economico misurato da JFC per il GP di Formula 1).