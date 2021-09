Impact investing: la lezione dei Paesi nordici

Tutti gli investimenti hanno una ricaduta sulle persone e l'ambiente, sia essa positiva o negativa, voluta o meno. Investire a impatto significa predisporre obiettivi di impatto di pari passo con quelli di rendimento finanziario, quantificando e misurando poi entrambi i parametri nel corso dell'intera durata dell'investimento. Definire l'impatto che si ricerca (o si vuole evitare) e costruire un portafoglio per raggiungere questi obiettivi consente agli investitori di ricercare rendimenti finanziari allineando allo stesso tempo il capitale a scopi più ampi.



In passato, la misurazione dell'impatto e le differenze di approccio tra gli investitori sono state difficili da valutare ma il contesto sta cambiando. Sempre di più gli investitori a impatto usano terminologie coerenti e si adoperano per creare un consensus globale, ad esempio attraverso l'Impact Management Project.



Le transazioni di private debt sono spesso bilaterali, quindi di solito si instaura una relazione più stretta tra il richiedente e il prestatore. Inoltre, di solito il private debt finanzia progetti ben definiti o aziende più piccole, rendendo più facile identificare e misurare l'impatto complessivo di un investimento.



Investire in una vasta gamma di temi a impatto aiuta a massimizzare l'universo investibile e consente di ottenere un alto livello di diversificazione, cosa importante per qualsiasi portafoglio di investimento basato sul valore. Ciò significa concentrarsi su diverse scadenze, tipologie di asset, settori, temi di impatto, profili e strutture di rischio/rendimento. La ricerca degli asset e la loro origination dovrebbero costituire una priorità, dato che permettono agli investitori di trarre beneficio dall'intero spettro delle opportunità insite nel private debt.Il 49% degli investitori del nord Europa che ha risposto all'indagine sopracitata di One Initiative ha dichiarato di dover essere coinvolto maggiormente nei propri investimenti a impatto rispetto a quelli tradizionali. Non importa quanto il portafoglio sia ben ideato e diversificato, occorre comunque assicurarsi che gli investimenti siano sulla strada giusta per dare i ritorni attesi, finanziari e di impatto. Questo richiede un'analisi accurata e un monitoraggio costante, soprattutto sul fronte dell'illiquidità.



Solitamente gli asset di private debt a impatto non sono correlati con i mercati ma, dal momento che non esiste un mercato secondario attivo, entrare o uscire dall'investimento non è sempre facile. Tuttavia, gli asset di private debt a impatto possono offrire un premio rispetto ad altri asset scambiati sul mercato e con rating simili, proprio per bilanciare questa mancanza di opportunità sul mercato secondario. I private asset ‘su misura' sono spesso detenuti fino alla scadenza. Da un lato questo significa che c'è la possibilità di influenzare l'impatto di quell'asset nel corso della vita dell'investimento, dall'altro aumenta anche l'importanza di assicurare che l'analisi di impatto iniziale (e l'adozione di qualsiasi politica di esclusione) sia scrupolosa, visto che disinvestire potrebbe non essere un'opzione possibile.Considerando tutti i punti precedenti, cosa distingue un buon investitore a impatto dagli altri, dopo aver adempiuto alle verifiche sull'origine degli asset, la diversificazione, la misurazione e il monitoraggio? Se ritenete che l'impatto sia la scelta giusta, occorre mettere a punto un'allocazione adeguata e significativa. Pur giocando la strategia d'investimento più ampia un ruolo determinante, ciò potrebbe voler dire allocare il 10 o anche il 20% del capitale nei private asset.