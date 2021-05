Impact investing, il mercato italiano raddoppiato in 4 anni

3' di lettura

Buone notizie per la finanza sostenibile: il mercato italiano “strictly impact” è passato dai 46 milioni di euro del 2017 ai 109 del 2020 con una crescita del 137 per cento. Lo rileva un’indagine, pubblicata dalla Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo per l’impact investing, che registra per il solo 2020 l'avvio di due nuovi veicoli di investimento e un incremento del 60% del capitale disponibile per gli investimenti a impatto sociale e ambientale in Italia.

In particolare la ricerca, contenuta all’interno dell'Impact Investing Report 2020 della fondazione si concentra su un approccio all'impact investing peculiare degli investitori che operano secondo logiche “impact first”, adottando nelle operazioni di investimento i principi base di un impact investment vero e proprio - intenzionalità, addizionalità e misurabilità dell'impatto perseguito, unitamente all'attesa di un rendimento minimo.

Dal 2017 al 2020 il numero di investimenti annui è passato da 9 a 39 all’anno (+77% Cagr), mentre l'ammontare investito annualmente ha raggiunto i 13 milioni nel 2020 rispetto a 6,5 milioni nel 2017 (+100%; Cagr +26%); cumulativamente negli anni sono stati investiti 41,5 milioni.La crescita del mercato italiano nel 2020 rispetto all'anno precedente risulta significativa: gli operatori attivi sono passati da 4 a 6 (+50%) mentre il capitale disponibile (committment) è aumentato di 41milioni, passando dai 68 milioni del 2019 ai 109 milioni nel 2020 (+60%).

«In Italia sono ancora pochi, ma con capitale disponibile crescente, gli investitori che operano secondo una logica strettamente impact. È una logica diversa da quella degli investimenti Sri o Esg e privilegia investimenti in soggetti che hanno l'obiettivo dichiarato di creare impatto. Un impatto misurabile, definito ex ante e parte integrante del modello di attività e del piano industriale. Questo approccio ha un grande potenziale trasformativo e auspico che il movimento dell'impact investing riesca a preservarlo nel tempo» dichiara Marco Gerevini, consigliere di amministrazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore.

L’impatto della fondazione

Da parte sua la Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, al 31 dicembre 2020, ha investito complessivamente 6 milioni di euro in 17 iniziative: 2,5 milioni in 4 fondi di impact investing (partecipando alla nascita di a|impact – Avanzi Etica e di Opes Italia e al rafforzamento di Oltre Venture e di Sefea Impact) e 3,5 milioni in 8 imprese e 5 startup che hanno concluso i percorsi di empowerment e impact investment readiness offerti nell'ambito del programma di empowerment Get it!