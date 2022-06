Impara l'inglese in un mese sfruttando la capacità della mente

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dopo il successo della prima edizione, l’innovativo libro che insegna l’inglese attraverso le tecniche di memorizzazione esce in una nuova edizione, arricchita nei contenuti. Oggi imparare l’inglese è una necessità imprescindibile, ma il metodo al quale siamo abituati ne rende l’apprendimento un percorso che dà risultati spesso insoddisfacenti. Lungi dall’essere una grammatica tradizionale, questo libro intende fornire le conoscenze basilari, dall’articolo al periodo ipotetico, e gli strumenti per comunicare in ogni situazione, sfruttando la capacità della mente di creare immagini, costruire associazioni e collegare informazioni che già conosce con quelle che sta imparando. Dedicato a chiunque voglia imparare l’inglese velocemente e divertendosi - imprenditori, professionisti, studenti - il libro è una valida guida per raggiungere l’obiettivo. Ogni tappa affronta temi specifici e propone esercizi che garantiscono l’assimilazione dell’argomento. L’ultimo esercizio di ogni tappa indica quali contenuti ripassare per memorizzare le informazioni. Oltre 1.100 illustrazioni aiutano ad apprendere più di 900 vocaboli base, le regole grammaticali, le coniugazioni e i verbi irregolari.



“Impara l'inglese in un mese” di Matteo Salvo - master practitioner in Programmazione Neurolinguistica; primo e unico STLI in Europa (Senior ThinkBuzan Licensed Instructor), istruttore certificato da Tony Buzan per insegnare le Mappe Mentali. Nel 2013 è stato il primo italiano al mondo a conseguire il titolo di International Master of Memory ai Campionati mondiali di Memoria. Il 16 dicembre 2013 è entrato nel Guinness dei Primati per aver memorizzato in apnea un mazzo di 52 carte da gioco – sarà in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese a partire dal 25 giugno al prezzo di 12,90€.