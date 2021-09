Imparare ad ascoltare, questa è la via per diventare leader migliori

2. Un buon ascolto mantiene e sviluppa l’autostima di una persona. I “great listener” rendono la conversazione un’esperienza positiva per l’altro, cosa che non accade quando l’ascoltatore è passivo (o peggio, critico!); fanno sentire l’altro supportato, trasmettendo fiducia e creando un ambiente sicuro in cui le divergenze e le differenze possono essere discusse apertamente.

3. Il buon ascolto è una conversazione cooperativa. In queste interazioni, il feedback scorre senza intoppi in entrambe le direzioni senza che nessuna delle parti si metta sulla difensiva sui commenti fatti dall’altro. Al contrario, i “poor listener”, invece, vengono percepiti come competitivi, costantemente alla ricerca degli errori nel ragionamento o nella logica, e usano il loro silenzio come un’opportunità per preparare la loro prossima risposta (nota da formatrice incallita, questa caratteristica è senza dubbio determinante per diventare un buon oratore, ma non per diventare un “great listener”). Chi manifesta un buon ascolto può mettere in discussione le ipotesi e non essere d’accordo, ma la persona che viene ascoltata sente che l’ascoltatore sta cercando di aiutarlo, non ha come obiettivo quello di vincere nella discussione.

4. I “great listener” tendono a dare suggerimenti. Un buon ascolto ha a che fare con la capacità di fornire feedback, che gli altri accettano, perchè capaci di aprire percorsi alternativi da prendere in considerazione. In particolare, questo ultimo dato desta la nostra sorpresa. Infatti, non è raro sentire lamentele del tipo: “Il tal dei tali non ha ascoltato, è semplicemente intervenuto e ha cercato di risolvere il problema”.

Forse quello che ci rammenta questa ricerca è che dare suggerimenti non è di per sé il problema, ma potrebbe esserlo l’abilità con cui vengono comunicati questi consigli/indicazioni. Oppure, un’altra possibilità, è che siamo naturalmente più propensi ad accettare consigli e soluzioni da persone che già reputiamo “great listener”. In poche parole, qualcuno che tace per l’intera conversazione e poi interviene con un suggerimento potrebbe non essere considerato credibile. Qualcuno che sembra combattivo o critico e poi cerca di dare consigli potrebbe non essere considerato affidabile.

Se nell'immaginario collettivo il buon ascoltatore viene spesso paragonato ad una “spugna”, questi risultati sembrano indicare che la metafora più adatta sia quella del “trampolino”. I “great listener”, infatti, fanno rimbalzare le idee, amplificano sentimenti e contenuti, danno energia e aiutano a chiarire il pensiero dell’interlocutore. Fanno sentire meglio gli altri, non solo assorbendo passivamente, ma sostenendolo attivamente, lo supportano nel guadagnare forza e altezza, proprio come fa un trampolino.