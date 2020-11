Imparare a conoscere e gestire le voci di dieci ragazze che vivono dentro ogni donna Dalla creatività di Musa all’accortezza di Cassandra, il volume “Meravigliose. Tour guidato all’interno di noi stesse” insegna ad accettare ogni aspetto della personalità femminile per vivere meglio la vita personale e professionale

Creative con mille idee e progetti che sarebbe bello realizzare per sé e per il mondo, gendarmi del proprio tempo, precise, puntuali, inflessibili e concentrate sul dovere, iperdisponibili, sempre pronte ad andare in aiuto di colleghi, famiglia e amici, superdonne sicure di riuscire sempre e comunque nel raggiungere i propri obiettivi, senza bisogno di aiuto alcuno… tutte le donne hanno dentro di sé un caleidoscopio di identità che le rendono uniche, talvolta più forti, talvolta più fragili ma che, tutte insieme, costituiscono una fonte di ricchezza inesauribile per affrontare la vita quotidiana.

A raccontare questo universo ricco di sfaccettature è il libro d ell’avvocato Claudia Parzani - Partner dello studio inglese Linklaters, Presidente di Allianz Spa e Vicepresidente di Borsa Italiana - e dell’autrice-attrice Francesca Isola, “Meravigliose. Tour guidato all’interno di noi stesse”, in edicola con Il Sole 24 Ore da sabato 21 novembre e in libreria da giovedì 26 novembre 2020.

Partite dall’idea iniziale di uno spettacolo sulla felicità e passate poi al progetto di scrivere un libro a quattro mani sul tema, a causa del primo lockdown le autrici si sono trovate a confrontarsi con un altro soggetto: la ricchezza costituita dai diversi aspetti della personalità che albergano dentro ogni donna. La creatività di Musa, l’indipendenza di Spavalda, l’accortezza di Cassandra… dieci ragazze che vivono dentro di noi, dieci “voci” che abitano, in una coesistenza caotica e vitale, nel “condominio interiore” di ciascuna, spesso contrapposte e in conflitto, forti e fragili, dolci e dure, sicure e impaurite, caute e avventurose, pronte ad aprire il proprio cuore ma anche a rintanarsi svelte dentro al proprio guscio. Voci tutte da ascoltare, amare e comprendere per apprezzarne la ricchezza ed il grande potenziale.

Con delicatezza e ironia, il libro “Meravigliose” illustrato da Elisa Seitzinger mostra luci e ombre di ciascuna, per imparare a conoscerle e a gestirle. E per comprendere come ogni ragazza sia a suo modo meravigliosa. Il libro è anche una chiamata ad essere felici, a ricercare sempre una connessione con gli altri, affinché ogni bambina, ogni donna, ogni parte di noi abbia sempre una possibilità. Perché questo mondo – le nazioni, le aziende, le città, le famiglie, gli individui – ha bisogno di tutte le donne e di tutte le diverse anime che ogni donna ha dentro di sé.

Per accompagnare il lettore nel suo viaggio nel mondo delle Meravigliose, è stata creata una speciale playlist su Spotify: da Annie Lennox a Neneh Cherry, da Katy Perry a Diana Ross, da Lizzo a Patti Smith, la playlist contiene una selezione di brani, creata da Federica Monti AKA DJ Aggness, scelti ispirandosi alle protagoniste del libro. Per trovare la playlist su Spotify sarà sufficiente inquadrare lo Spotify Code presente all’interno del libro e nelle attività social di lancio.