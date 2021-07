Imparare a pensare ai propri pensieri ci può aiutare a prendere decisioni più sagge

La “cornice” diversa influenza le decisioni

In questo secondo scenario, infatti, l’opzione sicura diventa molto meno attraente ed è per questa ragione che tra i partecipanti all’esperimento, ora, la maggioranza (il 61%), sceglie l’opzione rischiosa. Cosa è cambiato? Ciò che è cambiato è il “frame”, il modo in cui le due opzioni sono state “incorniciate”, descritte e presentate ai decisori. Nel primo caso il frame è incentrato sulla possibilità di vincere qualcosa, nel secondo caso, al contrario, il frame evidenzia maggiormente la possibilità di perdere.

Benché le prospettive, da un punto di vista puramente monetario, siano esattamente le stesse, il nostro cervello viene sistematicamente sviato. Esiste, infatti, un’asimmetria tra vincite e perdite; un’asimmetria che chiamiamo “loss aversion” (avversione alle perdite). Un fenomeno in virtù del quale perdere una certa somma causa una riduzione nel nostro benessere che è circa due volte e mezzo l’incremento del benessere che sperimenteremmo nel caso di una vincita di una somma equivalente.

Ecco perché nel caso delle perdite diventiamo propensi a rischiare pur di non perdere, mentre davanti a possibili guadagni, in genere, ci comportiamo in maniera decisamente più prudente. Ma qual è l’origine neurale di questa asimmetria? Questa, in fondo, era la vera domanda alla quale De Martino e soci volevano rispondere. E infatti, durante il loro studio, non si limitarono all’osservazione delle scelte dei partecipanti, ma si ingegnarono per guardare dentro i loro cervelli mentre questi elaboravano le informazioni che avrebbero poi generato quelle stesse scelte.

L’origine neurale della “loss aversion”

Ogni partecipante, infatti, prendeva le sue decisioni all’interno di una macchina per la risonanza magnetica funzionale (fMRI) in grado di individuare l’attivazione delle differenti aree cerebrali in tempo reale. De Martino ei suoi colleghi osservarono una differenza significativa nei modelli di attivazione cerebrale di quei partecipanti che sceglievano l’opzione certa nello scenario-vincita e, allo stesso tempo, l’opzione rischiosa nello scenario-perdita, quei partecipanti, cioè, più sensibili all’effetto framing.

I loro cervelli mostravano una maggiore attivazione dell’amigdala, una zona tradizionalmente associata all’espressione delle emozioni ed in particolar modo di quelle negative, come la paura o il disgusto. L’avversione alle perdite sembra, quindi, essere associata a una vera e propria paura di perdere qualcosa che già si considera come propria. È questo ad indurci a mutare atteggiamento nei confronti del rischio a seconda di come le stesse opzioni decisionali ci vengono presentate.