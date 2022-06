Imparare la tessitura nella Cordillera

Le tribù montane della regione della Cordillera vantano una ricca tradizione culturale che trova la sua massima espressione nella realizzazione di tessuti tipici. Un'escursione porta i viaggiatori a visitare pregiate esposizioni dei tessuti prodotti nella regione, realizzati utilizzando cotone e altre fibre naturali tessute a trame nei disegni tradizionali tramite telai tramandati di generazione in generazione. I tour includono soste per ammirare la tessitura in villaggi e musei, con l’opportunità di fare shopping di questi lavori fatti a mano, cuciti in capi di abbigliamento o incorporati in pezzi decorativi per la casa.

