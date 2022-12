Impastatrici e robot da cucina, ecco cosa scegliere per Natale

Per chi ha problemi di spazio

È potente ma molto compatta l’impastatrice di Vivier Mcp. Il suo contenitore, nel quale trovano posto gli accessori, va in lavastoviglie; molto facile da usare e da pulire ha una doppia rotazione che raddoppia la lavorazione e in minor tempo. E a fine lavoro non c’è bisogno di raschiare i lati della ciotola, perché un doppio raschietto da usare con le fruste porta via tutti i residui. E costa poco, intorno ai 170 euro.

Molti anni di riparabilità

In Francia dove retail e aziende sono molto più avanti rispetto all'Italia, Moulinex propone apparecchi riparabili entro 15 anni per aiutare a proteggere l’ambiente e ridurre i rifiuti e questo riguarda anche le sue famose e vendutissime impastatrici. La Masterchef da 1500 Watt (intorno ai 300 euro) e 6,7 litri di capacità, ha un ampio movimento planetario, 10 velocità per qualsiasi tipo di impasto più una a impulsi. E per chi vuole una durata e un'igiene ineccepibili, il kit impastatore è di metallo pressofuso e il recipiente in acciaio inox.

Quando il design conta

Le impastatrici sono, in genere, apparecchi decisamente ingombranti ed è per questo che gli ultimi modelli hanno un design molto curato come la Smf02 della Smeg di stile retro, da 800 Watt, con 10 velocità, compatto e facile da pulire per le sue linee arrotondate. Ha un motore tra i più silenziosi del mercato e grazie all’uscita posta frontalmente, risulta facile montare e smontare gli accessori. Può essere molto utile acquistare il contenitore per fare gelati e sorbetti.

Anche la nuova SM50WHE di Cuisinart, con ben 12 velocità, presenta una linea elegante, con il contenitore in metallo e una levetta che consente di alzare e abbassare la testa rotante per facilitare al massimo le operazioni e la pulizia. Il contenitore è dotato di paraspruzzi. E tutto è lavabile in lavastoviglie.