Impatto economico da 12,6 miliardi per Costa in Ue

Costa Crociere, la compagnia italiana del gruppo Carnival, ha un impatto economico molto forte sull’economia italiana, pari a 3,5 miliardi di euro, ma ancora più forte su quella tedesca: 3,8 miliardi. Sull’Europa, poi l’impatto tocca i 12,6 miliardi.



È quanto emerge dallo studio Creare valore condiviso: l'impatto economico del gruppo Costa in Europa nel 2019, realizzato da Deloitte & Touche, Università di Genova e Università di Amburgo e presentato al Salone Nautico di Genova.



La costruzione di nuove navi nei cantieri, sottolinea lo studio, è l’attività più rilevante sul piano dell’impatto a livello europeo del gruppo (che controlla il marchio made in Italy Costa ma anche il brand tedesco Aida Cruises), con circa 4,5 miliardi di euro e oltre 20mila posti di lavoro, in virtù di un piano di espansione della flotta che prevede l’arrivo di sette nuove navi entro il 2023, due delle quali già entrate in servizio.



Ed è proprio la cantieristica che ha spinto i numeri della Germania, rispetto a quelli italiani. Nel 2018, anno al quale si riferiscono i numeri acquisiti per il report, era in costruzione, presso i cantieri tedeschi Meyer Werft di Papenburg, la nave Aida Nova, a propulsione Gnl. Questo ha contribuito a far impennare le ricadute economiche sulla Germania.



Aida e Costa, d’altro canto, rappresentano il 50% del mercato crocieristico tedesco e, non a caso, l’unità per le operazioni marittime del gruppo Carnival ha sede ad Amburgo. Oltre all’impatto economico da 3,8 miliardi, in Germania il gruppo Costa genera 17.663 posti di lavoro, conta 3.611 fornitori, 4.120 dipendenti, 240 scali e 1,1 milioni di passeggeri movimentati nel 2018.