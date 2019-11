Impeachment, l’ambasciatore Sondland inguaia Trump Il diplomatico Gordon Sondland nella sua seconda testimonianza davanti alla Commissione intelligence della Camera conferma la sospensione dei 400 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev sollecitata dal presidente americano dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - «Sono pazzi. Vogliono distruggere il paese», grida Donald Trump in uno dei suoi comizi elettorali in Kentucky attaccando «i democratici radicali» che indagano contro di lui per l’impeachment legato all’Ucrainagate. Da ottobre la Commissione d’intelligence della Camera presieduta da Adam Schiff, il deputato dem che guida l’inchiesta, diventato il nemico numero uno del tycoon, ha ascoltato 12 testimoni, per tentare di ricostruire la vicenda delle pressioni per indagare i Biden.



Trump si difende attaccando

Trump continua a difendersi dalle accuse a suo modo, attaccando. Definisce l’inchiesta «la più grande caccia alle streghe della storia». Nel suo rally elettorale è circondato da migliaia di sostenitori con il cappellino rosso d’ordinanza, le bandiere americane e una t-shirt addosso con la scritta «Read the trascript»: leggete la trascrizione. Il riferimento è al testo della telefonata del 25 luglio tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al centro dell’inchiesta per la messa in stato di accusa. Il continuo e ripetuto riferimento all’inchiesta nei comizi e nei tweet tradisce il nervosismo di Trump.

Le testimonianze che lo accusano

Martedì 5 novembre è stata una giornata importante per l’inchiesta democratica. Per una serie di ulteriori testimonianze che hanno fatto crollare il castello difensivo messo in piedi da Trump e dal suo cerchio magico. A mettere nei guai il presidente è stato soprattutto l’ambasciatore Usa presso l’Unione europea Gordon Sondland, peraltro tra i grandi finanziatori della campagna del tycoon, che per la seconda volta ha raccontato la sua versione dei fatti – la prima testimonianza era avvenuta il 17 ottobre, trascritta in un documento di 400 pagine – e ha cambiato deposizione inguaiando il presidente. Al centro della testimonianza dell’ambasciatore Sondland c’è la vicenda dei 400 milioni di dollari di aiuti militari americani all’Ucraina che sarebbero stati sospesi da Trump, fino a quando Kiev non avesse annunciato l’avvio dell’inchiesta contro Hunter Biden, il figlio di John Biden, per i suoi legami con Burisma, la società di gas ucraina nella quale sedeva nel board.

L’incontro a Varsavia con Mike Pence

Sondland ha ritrattato la sua precedente testimonianza e ha raccontato un novo episodio che risale al primo settembre: durante un incontro a Varsavia con il vice presidente Mike Pence, il leader ucraino Zelensky sollevò le sue preoccupazioni sulla sospensione degli aiuti americani. Il diplomatico ha rincarato la dose: «Dopo quell’incontro – ha detto – parlai con il Consigliere per la sicurezza nazionale ucraino Andriy Yermak. Gli dissi che la ripresa degli aiuti americani non si sarebbe verificata finché l’Ucraina non avesse fatto la dichiarazione pubblica contro la corruzione di cui avevamo discusso per molte settimane». Nella precedente testimonianza il diplomatico aveva affermato di essere all’oscuro di qualsiasi tentativo di pressione politica e di collegamento dei 400 milioni di aiuti con la richiesta di un'indagine contro i Biden.

Le trame di Rudy Giuliani

L’altra testimonianza imbarazzante per l’amministrazione e per il presidente è stata quella dell’inviato Usa Kurt Volker che ha accusato apertamente Rudy Giuliani, avvocato personale di Trump, di aver fatto pressioni contro i leader ucraini per ricevere una dichiarazione ufficiale di indagine anti corruzione sulle elezioni del 2016 e su Burisma. Volker ha anche detto che Giuliani, che non ha nessun ruolo ufficiale nell’amministrazione americana, scavalcò la rete diplomatica Usa, grazie ai favori di cui godeva da parte del presidente Usa, aprendo un canale diretto con il governo ucraino.