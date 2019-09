Impeachment: leggi, regole e iter che governano un processo al Presidente La procedura di impeachment negli Stati Uniti, annunciata dalla leadership democratica della Camera americana contro Donald Trump, non è un passo facile. Ecco un “breviario” dei meccanismi e dell'iter di quello che è un vero e proprio processo ospitato nelle aule del Congresso di Marco Valsania

Biden attacca Trump sul caso Ucraina

4' di lettura

La procedura di impeachment negli Stati Uniti, annunciata dalla leadership democratica della Camera americana contro Donald Trump, non è un passo facile. Ecco un “breviario” dei meccanismi e dell'iter di quello che è un vero e proprio processo ospitato nelle aule del Congresso. Con una incriminazione decisa o meno in seno alla Camera. E un imputato che sale poi alla sbarra al Senato per un dibattimento e una sentenza di colpevolezza e rimozione dalla carica - o di assoluzione e conferma dello status quo. Segno di quanto si tratti sempre di una scelta storica, straordinaria, controversa e polarizzante, nessun Presidente americano è mai stato in realta' rimosso attraverso l'impeachment.

Le accuse

Gerald Ford, ex vicepresidente di Richard Nixon, ne ha spiegato la natura incerta con piu' chiarezza di altri. Parlando delle accuse che comportano un impeachment, le aveva descritte così: «L'unica riposta onesta è che un atto che richiede l'impeachment è tutto ciò che la Camera dei Deputati considera lo sia in un particolare momento storico; una condanna risulta da qualunque atto che due terzi del Senato considerano sufficientemente serio da richiedere la rimozione dell'accusato dalla posizione». La Costituzione prevede che le ragioni siano “tradimento, corruzione” o cio' che ricada entro la definizione di “high crimes and misdemeanor” (Articolo 1, sezione 4) - vale a dire crimini seri e infrazioni.

LEGGI ANCHE/Scandalo Ucraina, al via l’inchiesta su Trump

È un ambito ambiguo e derivato dalla tradizione giuridica britannica, che non dipende tanto da criteri legali ma viene lasciato alla discrezione e interpretazione dei parlamentari e si riferisce anzitutto a forme di abuso di potere. Alexander Hamilton nel 1788, nei giorni della ratifica della Costituzione, parlo' generalmente di «violazione della fiducia dei cittadini». La Costituzione prescrive anche che all'impeachment possano essere soggetti «il Presidente, il vicepresidente e e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti». Normalmente le categorie di violazioni che vengono considerate sono tre: espliciti abusi di potere; comportamenti incompatibili con la carica; uso improprio dell'incarico a cominciare da un guadagno e vantaggio personale. Tutte queste categorie potrebbero essere utilizzate per perseguire Trump.

La Camera

L'Articolo 1 della Costituzione statunitense conferisce alla Camera dei deputati il solo potere di far scattare l'impeachment (Sezione 2). Qui viene condotta l'inchiesta: abitualmente - ma non necessariamente - viene organizzato un voto iniziale per farla scattare. Questa volta i democratici l'hanno evitato e lo Speaker Nancy Pelosi ha istruito direttamente le sei Commissioni coinvolte a lavorare assieme nelle indagini.