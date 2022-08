Imperia e Bari le città con il clima migliore: per il bel tempo decisiva la vicinanza al mare

Eppure sia Imperia che il capoluogo pugliese si distinguono anche per le scarse piogge: rispettivamente al primo e al quarto posto tra le 107 città capoluogo prese in esame per i pochi (solo 63 e 71) giorni annui in cui piove. Questo dato medio decennale oggi significa anche “emergenza siccità” e genera allarme nelle attività agricole e su tutte le reti locali di approvvigionamento idrico. Il non dover aprire l’ombrello, dunque, può migliorare lo stile di vita delle persone che abitano il territorio - per questo motivo nell’indice il parametro è considerato positivamente - ma allo stesso tempo diventerebbe un malus se la classifica prendesse in esame gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici e della siccità.

Dalla top ten a Belluno sul fondo

Sul podio, al terzo posto, si conferma Pescara, seguita subito dopo da Barletta Andria Trani, Livorno, Brindisi, Catania, Catania, Ancona, Chieti e Trieste: il clima marino e le ore di sole, che nell’insieme rendono possibili passeggiate all’aperto con un indice di calore medio-basso e pochi eventi estremi, fanno salire questi centri nella top ten.

Dalla parte opposta, sul fondo troviamo Belluno, ultima per ore medie di sole al giorno (appena 6,6) e per giornate fredde (26,5 in media ogni anno con temperatura massima percepita minore di 3°C). Elevato anche il numero di giorni annui di pioggia, 106 con almeno 2 millimetri di precipitazioni cumulate. Così come l’umidità relativa, che prende in considerazione i giorni troppo secchi (0%) e quelli troppo umidi (>70%) e ne rileva 240 troppo secchi in estate o molto piovosa d’inverno.

Negli ultimi dieci posti della classifica, inoltre, si incontrano diversi centri della pianura padana: Pavia (ultima nella precedente edizione dell’indice pubblicata nel 2019), Alessandria, Cremona, Lodi, Piacenza, Asti, Lecco, Vercelli e Mantova. In particolare Alessandria e Pavia risultano i territori con più giornate di nebbia, più di 56 all’anno; Lecco è penalizzata dagli eventi estremi, 62 giorni con più di 40 millimetri di pioggia cumulata nel decennio, penultima dopo il record negativo di Verbano-Cusio-Ossola dove le “bombe d’acqua” rilevate sono state 81 nel decennio.

Le grandi città e i record

Tra le grandi città, Cagliari insegue la top ten all’11° posto e Roma si piazza al 22° posto, seguita da Genova (27ª), Venezia (31ª) e Napoli (34ª). Tutte le altre, invece, si incontrano nella seconda metà della classifica, ultima Milano al 91° posto.