Imperia: esplosione in una palazzina, tre feriti

Una violenta esplosione ha sventrato nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 agosto, una palazzina a Soldano, in provincia d’Imperia. All’interno dell’edificio, in val Crosia, si trovavano tre persone. Due sono state estratte ferite dalle macerie, mentre i soccorritori sono intervenuti per recuperare la terza, liberata poco fa. Sul posto stanno operando il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco con l’aiuto dei cani molecolari dell’unità cinofila. L’esplosione sarebbe stata innescata da una bombola di gas.