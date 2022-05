Impianti energetici, ecco perché in Italia non decolla il «dibattito pubblico»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La necessità di liberarsi il prima possibile dalla forte dipendenza dalle forniture russe rende urgente aumentare la nostra capacità di rigassificare il gas che ci arriva in forma liquida. Servono anche nuovi impianti che devono entrare in funzione il prima possibile, anche derogando a qualche procedura. Come fa il decreto Aiuti (Dl 50/2022), che punta ad esentare i nuovi impianti di rigassificazione dalla procedura del dibattito pubblico.

Il dibattito pubblico ha fatto il suo ingresso in Italia con l’articolo 22 del codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), sul modello dell’esperienza francese del débat public, per migliorare la qualità della progettazione delle opere pubbliche attraverso la diffusione più ampia possibile dell’informazione e la partecipazione dei soggetti interessati. L’attesa è che il coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni locali possa ridurre le occasioni di contestazioni, di conflitto e di ricorso alla giustizia amministrativa, che rendono incerti i tempi e i costi di attuazione degli investimenti.

La sindrome del Nimby

Vuoi per la sindrome del Nimby (Not in My Back Yard, “non nel mio cortile”), vuoi per un rifiuto totale della realizzazione di una certa infrastruttura anche nel “cortile” altrui (per ragioni ambientali o di altro tipo), sembra notevole il numero di opere non gradite alle popolazioni o a gruppi organizzati.

L’ultima edizione del rapporto dell’Osservatorio Nimby Forum, realizzato con il patrocinio dell’Ue e del Mit, offre una panoramica dei lavori pubblici che hanno dato luogo a proteste e manifestazioni, tentativi, riusciti o no, di bloccare i cantieri sfociati a volte anche in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Nel 2017 per 317 impianti era in essere una contestazione; un numero costantemente in crescita rispetto ai 190 del 2005, anno di inizio di questo censimento. Un terzo riguarda il trattamento dei rifiuti, ma il primato delle contestazioni spetta al campo energetico (una su sei circa), soprattutto centrali a biomasse e geotermiche, e parchi eolici.

Il Dpcm 76/2018 dettaglia anche le tipologie di opere e le soglie dimensionali fisiche e/o di importo dei lavori per i quali le amministrazioni aggiudicatrici devono svolgere un confronto con i soggetti interessati: infrastrutture per la mobilità, elettrodotti, acquedotti e invasi, infrastrutture energetiche eccetera.