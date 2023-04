Impianti nuovi? La Regione paga la formazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se la montagna non va a Maometto inventiva e strategie possono garantire soluzioni alternative.

L’assessorato allo Sviluppo economico della Regione Lombardia prova a tagliare la distanza tra imprese e fabbisogno di profili tecnici adeguatamente formati, che tanto risultano irreperibili: alle realtà che decideranno di cambiare i macchinari, adeguare gli impianti produttivi o investire in tecnologia sarà data la possibilità di usufruire gratuitamente di voucher per la formazione del valore fino a 12mila euro, che potranno essere utilizzati dai lavoratori dipendenti, dai soci-lavoratori, dai titolari stessi ma anche dai lavoratori autonomi e liberi professionisti. «Si tratta di una novità assoluta che va incontro a una delle maggiori esigenze che hanno le imprese - ha spiegato Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Lombardia -. Con questo strumento diamo la possibilità agli imprenditori e ai lavoratori di poter usufruire di un’offerta formativa strettamente legata all’investimento realizzato dall’azienda stessa».

La partita, che vede una dotazione finanziaria di 22 milioni, è alle prime mosse e sarà operativa nei prossimi mesi. Dal 3 aprile scorso intanto è stato aperto l’invito alla presentazione dei pacchetti formativi proprio che costruire un catalogo regionale delle competenze: in sostanza le università, le fondazioni Its e gli operatori accreditati potranno avanzare fino al 15 giugno un’ipotesi di corso, che se verrà selezionato, sarà messo a disposizione delle imprese beneficiarie dei contributi per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese finanziati dai fondi europei del Programma regionale Fesr 2021-2027.

Il valore massimo del voucher per lavoratore sarà di 4mila euro per anno, l’impresa potrà utilizzarne fino a tre; la durata del corso varierà dalle 60 alle 80 ore, a seconda della specializzazione scelta. Il tutto con l’obiettivo di dare vita a nuove competenze e profili professionali in grado di rispondere ai bisogni delle imprese nell’ambito della transizione verso modelli industriali più innovativi e sostenibili.

«Le imprese, così facendo, hanno un sostegno concreto in tutto il processo di sviluppo - ha aggiunto Guidesi -. Un voucher formativo specifico per mettere a terra il più velocemente possibile la massima capacità produttiva del nuovo impianto». Nell’ottica di sostenere le realtà produttive ieri a Palazzo Lombardia è stato presentato un pacchetto di investimenti che ammonta a 210 milioni. L’intervento si articola in tre linee. La prima linea, con una dotazione finanziaria di 115 milioni di euro, è destinata alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione (MidCap) e si propone di agevolare l’attivazione di investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale, per il rafforzamento della flessibilità produttiva ed organizzativa; la seconda linea favorirà l’attivazione di investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi per ridurre l’impatto ambientale; in questo caso le risorse messe a disposizione delle imprese sono pari a 65 milioni di euro; la terza linea del pacchetto ha l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti in Lombardia, oltre a consolidare e sviluppare quelli già esistenti.